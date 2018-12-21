2018-12-21T22:22:48+03:00
Общество

Лиса вышла половить мышей к станции метро

И не испугалась ни машин, ни людей [видео]
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Лиса появилась неподалеку от метро «Печатники»Лиса появилась неподалеку от метро «Печатники»Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Лиса в Москве вышла половить мышей прямо к проезжей части в 100 метрах от метро «Печатники». Рыжую не пугали ни едущие рядом машины, ни идущие мимо люди. Лишь через некоторое время, обнаружив внимание к себе, она отошла подальше, но охотится не бросила.

Лисица ловит мышей в Москве, возле станции метро Печатники.Дмитрий СМИРНОВ

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