Лиса вышла половить мышей к станции метро
Лиса в Москве вышла половить мышей прямо к проезжей части в 100 метрах от метро «Печатники». Рыжую не пугали ни едущие рядом машины, ни идущие мимо люди. Лишь через некоторое время, обнаружив внимание к себе, она отошла подальше, но охотится не бросила.
Лисица ловит мышей в Москве, возле станции метро Печатники.Дмитрий СМИРНОВ
ПОХОЖИЙ СЛУЧАЙ
Пришла лиса, откуда не ждали: В Москве заметили рыжую красавицу, гуляющую по городу
Зверь прохаживался недалеко от станции метро «Тульская» (подробности).
В ТЕМУ
Пришла в Москву лиса из дальнего леса
Наши читатели неоднократно были свидетелями случаев, как лисы, словно собаки, выпрашивали у рыбаков свежего улова или у прохожих чего-то вкусненького. В доказательство чего присылали фотографии на наш народный конкурс «Фотоохотники». Однако все случаи касались дальних городов и весей. А вот нашему фотокору Михаилу Фролову удалось встретить рыжую плутовку в самой Москве (подробности).
КСТАТИ
Лисы в городе: москвичи боятся животных и звонят в МЧС
Москвичи не на шутку испугались появления лис в черте города. В последние дни их стали видеть чаще. Нашествие? И что делать? Горожане звонят на «горячую линию» Департамента природопользования и охраны окружающей среды, в МЧС. Но и лисички не сидят на месте, пока спасатели приезжают, рыжих бестий уже и след простыл. Но факт остается фактом — лисы стали чаще выходить в город (подробности).