Лиса вышла половить мышей к станции метро

Лиса в Москве вышла половить мышей прямо к проезжей части в 100 метрах от метро «Печатники». Рыжую не пугали ни едущие рядом машины, ни идущие мимо люди. Лишь через некоторое время, обнаружив внимание к себе, она отошла подальше, но охотится не бросила.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/683411" frameborder="0"></iframe> Лисица ловит мышей в Москве, возле станции метро Печатники.Дмитрий СМИРНОВ

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