Московские школьники назвали главного Деда Мороза мировой физики

В преддверии Нового года в одной из московских школ провели необычное голосование - дети выбирали «главного Деда Мороза мировой физики». Как это? Школьники 8Г класса школы 2044 (это в районе Северный, СВАО) объясняют, что идея возникла спонтанно. В начале декабря они обсуждали, как лучше украсить кабинет физики - это их классная комната. Хотелось какого-то оригинального интерактива. Чтобы новогодним настроением проникались все ребята, которые приходят сюда на уроки. И чтобы от этого интерактива была двойная польза - что-то связанное и с праздником, и с учебным процессом. Кто-то разглядывал учебник физики с портретами известных ученых и вслух подумал: а вот если вот этому, бородатому, надеть красный колпак, он будет вылитый Дед Мороз! В итоге бородатых физиков из разных эпох нашли целых 12. Сделали стенгазету-плакат с учеными в колпаках, распечатали бланки, на которых предлагалось отмечать самых похожих на Деда Мороза ученых.

Важно заметить: портреты великих физиков-бородачей не были подписаны. Организаторам конкурса было важно, чтобы голосующие выбирали только по внешнему виду, без оглядки на фамилии и научные достижения претендентов. Итак, голосование стартовало 10 декабря. А сегодня подведены его итоги. Учитель физики школы 2044 Владимир Пестрецов, он же - классный руководитель 8Г класса, объясняет: что голосование прошло с большим ажиотажем.

- В какой-то момент мы даже столкнулись с проблемой нехватки бланков, пришлось допечатывать, - говорит педагог. - Изначально мы думали, что проголосуют человек 200, ну 300. А в итоге в конкурсе приняли участие почти 500 ребят из 5-11 классов! Уже по ходу голосования удивило, что в нем захотели принять участие и многие наши педагоги. Хотя сначала этого не подразумевалось.

В итоге первое место, причем с огромным отрывом, занял Джеймс Джоуль, в честь которого назвали единицу измерения работы и энергии. Он набрал 37,6% голосов. Следом в ТОП-3 финишировали отец практической физики Галилео Галилей (26,9%) и выдающийся советский физик Игорь Курчатов (9,8%).

Голосование прошло с большим ажиотажем, а победителем стал Джеймс Джоуль. Почетное "серебро" - у Галилео Галилея.

- Дети выбор свой делали чисто субъективно: они представляли образ того Деда Мороза, которого мы видим на праздниках и ждем на Новый год, - говорит Пестрецов. - Было много ситуаций, когда хотели выбрать несколько кандидатур сразу. Удивили ли меня результаты? Скорее нет. Вспоминаю свое детство, Дедов Морозов, которые приходили ко мне с подарками, и понимаю, что кандидат номер 10, Джеймс Прескотт Джоуль, это именно он - из детства!

Учитель физики считает, что «шуточное» голосование имеет и важный практический эффект. Многие дети узнавали на портретах физиков, про открытия которых они до этого уже читали. Им было интересно узнать что-то и о других участниках голосования. Скорее всего, в следующих классах, натыкаясь в учебниках на знакомую фамилию, они будут вспоминать это новогоднее голосование. По крайней мере, про Джоуля и Галилея с Курчатовым теперь уж точно не забудут.

Итоговая таблица:

1. 37,6% - Джеймс Джоуль, обосновал закон сохранения энергии

2. 26,9% - Галилео Галилей, основатель экспериментальной физики

3. 9,8% - Игорь Курчатов, основоположник использования ядерной энергии в мирных целях

4. 7,3% - Уильям Томсон, автор работ по термодинамике и механике

5. 6,9% - Ян Дидерик Ван дер Ваальс, автор открытий в молекулярной физике

6. 4,0% - Джеймс Максвелл, создатель теории электромагнитного поля

7. 1,8% - Людвиг Больцман, создатель статистической механики

8. 1,6% - Александр Столетов, исследователь фотоэффекта

9. 1,2% - Александр Попов, один из изобретателей радио

10-11. 0,8% - Вильгельм Рентген, первооткрыватель Икс-лучей

10-11. 0,8% - Генрих Герц, доказал существование электромагнитных волн

12. 0,6% - Пьер Кюри, первооткрыватель пьезоэлектрического эффекта