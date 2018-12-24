2018-12-24T11:12:59+03:00
Общество

Канатная дорога в Москве станет платной с 25 декабря

Ранее москвичи в течение месяца могли покататься бесплатно
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Канатная дорога будет работать бесплатно до 24 декабря 2018 года включительно.Канатная дорога будет работать бесплатно до 24 декабря 2018 года включительно.Фото: Алиса ТИТКО
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Московская канатная дорога станет платной с 25 декабря. Тарифы пока неизвестны, их сообщат в ближайшее время.

О том, что канатная дорога в Москве будет платной, было известно еще на открытии. Бесплатно прокатиться и посмотреть виды города москвичи могли в первый месяц работы канатной дороги.

- Канатная дорога будет работать бесплатно до 24 декабря 2018 года включительно. График работы на это время изменится с 12.00 до 20.00, - рассказывали ранее в пресс-службе Московской канатной дороги.

В ближайшее время будут известны новые тарифы на катания, а также запущена возможность купить билет онлайн.

Предварительная стоимость на билеты была озвучена во время открытия канатной дороги. Тогда цены показались москвичам достаточно высокими. Один спуск или подъем с Воробьевых гор (тариф "туда") - 400 рублей в будни, 500 рублей в выходные. Две поездки (тариф "туда-обратно") - 700 рублей в будни, 800 рублей в выходные.

Тарифы на проезд, показанные журналистам в первый день работы обновленной канатной дороги. Фото: Алиса ТИТКО

Тарифы на проезд, показанные журналистам в первый день работы обновленной канатной дороги.Фото: Алиса ТИТКО

Длина Московской канатной дороги 720 метров. Один спуск занимает 5 минут. Москвичи смогут увидеть панораму города, башни центра "Москва-Сити", "золотые мозги" РАН и стадион "Лужники".

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