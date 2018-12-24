Новогоднее представление «В гостях у Деда Мороза»

С 26 декабря 2018 года по 5 января 2019 года в Доме культуры Главной выставки страны пройдут традиционные новогодние представления. Зрители станут непосредственными участниками волшебных событий в тот момент, когда в доме Деда Мороза будут проходить последние приготовления к празднику. Пока Дедушка Мороз и Снегурочка будут искать в снежной библиотеке волшебные слова для открытия сказочного сундука с подарками, колдунья превратит всех добрых персонажей в злых. И только ребята вместе с родителями смогут помочь расколдовать их. Для этого зрителям предстоит загадывать загадки, танцевать и даже выполнять акробатические трюки.

Перед началом спектакля всех ждут логические и настольные игры, а также творческие мастер-классы, на которых ребята и их родители будут создавать пушистые игрушки из пряжи, рождественских ангелов из ткани и новогодние открытки. В Доме культуры будет работать фотоателье, где можно сфотографироваться в костюме сказочного персонажа. После представления в фойе пройдут интерактивная дискотека и, конечно же, вручение подарков от Деда Мороза.

ГДЕ: Дом культуры ВДНХ.

КОГДА: ежедневно с 26 по 30 декабря 2018 года и со 2 по 5 января 2019 года в 11:00, 15:00 и 18:00. Продолжительность программы — два часа.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ: от трех до восьми лет.

СТОИМОСТЬ: входной билет — 1000 рублей. Ветеранам ВОВ, инвалидам I и II групп и сопровождающим инвалидов I группы, а также многодетным семьям бесплатно. Новогодний подарок можно приобрести в день спектакля в Доме культуры.