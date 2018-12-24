Билеты на канатную дорогу в Москве решили сделать вдвое дешевле

Стоимость проезда на новой канатной дороге в Москве уменьшили вдвое. Теперь прокатиться можно будет за 200 рублей, а не за 400 рублей в одну сторону.

- По рекомендации мэра Москвы Сергея Собянина руководством Московской канатной дороги были разработаны новые тарифы, которые вступят в силу с 26 декабря, - рассказали в «Комсомольской правде» в пресс-службе Московской канатной дороги.

Напомним, планируемые тарифы были озвучены во время открытия канатной дороги. Тогда москвичам цены 400 рублей по тарифу «туда» и 700 рублей по тарифу «туда-обратно» показались высокими. Позже горожанам и гостям столицы разрешили целый месяц кататься бесплатно, чтобы полюбоваться видами Москвы. А виды открываются действительные шикарные – на башни «Москва-Сити», «золотые мозги» РАН, на стадион «Лужники». Один спуск к набережной и стадиону или подъем к Воробьевым горам занимает 5 минут, маршрут туда-обратно – 10 минут. В кабинках могут одновременно передвигаться восемь человек, а также воспользоваться аудиогидами.

НОВЫЕ ТАРИФЫ

- «туда» для взрослых в будние дни – 200 рублей, в выходные – 250 рублей;

- «туда-обратно» для взрослых в будние дни – 350 рублей, в выходные – 400 рублей;

- льготный проезд для детей от 7 до 13 лет, пенсионеров, многодетных семей, инвалидов 2 и 3 группы. По тарифу «туда» в будние дни - 150 рублей, в выходные дни – 200 рублей, по тарифу «туда-обратно» в будние дни - 250 рублей, в выходные – 350 рублей;

- для детей до 4 лет, инвалидов 1 группы и ветеранов ВОВ – бесплатно.

КСТАТИ

- Бесплатный период проезд на Московской канатной дороге будет продлен еще на один день. Он завершится не 24 декабря, а 25 декабря. Данное решение было принято руководством Московской канатной дороги в связи с незапланированной приостановки работы транспорта на один день из-за кибератаки, которая была 28 ноября, - рассказали в пресс-службе Московской канатной дороги.