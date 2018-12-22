Наше Подмосковье: Соединяя города. Быстро и с комфортом

Большой транспортный проект «Московские центральные диаметры» (МЦД) анонсировали около года назад. Проект получил поддержку Президента РФ и стал одним из ключевых в программе комплексного развития Московского транспортного узла. Его главная цель - создать новые маршруты электричек, которые соединяли бы города Подмосковья, пересекая Москву насквозь. Например, сейчас из Лобни можно добраться до Одинцова минимум за два часа. А после запуска поездов МЦД дорога будет занимать всего 80 минут.

Вчера губернатор Московской области Андрей Воробьёв совместно с зампредом правительства РФ Максимом Акимовым, главой РЖД Олегом Белозеровым и мэром Москвы Сергеем Собяниным проехал на электропоезде по маршруту станция Одинцово - Белорусский вокзал. Это первый открывшийся скоростной участок, который войдет в 2019 году в схему движения поездов в рамках МЦД-1.

«Новые скоростные поезда позволят добираться из Одинцова в Москву и обратно комфортнее и быстрее, - написал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв в Instagram (@andreyvorobiev). - Время в пути от Белорусского вокзала - 21 минута. Сегодня лично проверили новые электрички с зампредом правительства Максимом Акимовым, главой РЖД Олегом Белозеровым и мэром Москвы Сергеем Собяниным».

Высокие гости, ставшие первыми пассажирами экспресса, в дороге обсудили совместные планы по дальнейшему развитию диаметров. Планируется, что в конце 2019 - начале 2020 года будет запущена и оставшаяся часть МЦД-1 непосредственно до Лобни. В это же время должен заработать диаметр, который соединит через Москву Нахабино и Подольск. Десяткам тысяч жителей Подмосковья новый вид транспорта будет ежедневно экономить время в пути - со станций МЦД можно пересаживаться в метро или на МЦК.

- В Московском регионе жизнь кипит, и, конечно, от качества общественного транспорта очень многое зависит, - отметил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. - То, что мы видим, то, что открыли сегодня, - это уже другой, следующий уровень. Общественный транспорт должен быть доступным, комфортным и удобным во всех отношениях. Наша стратегическая задача - совместно развивать разные направления, которые сделают общественный транспорт удобным и доступным.

- У нас на очереди развитие этого проекта по центральному диаметру Подольск - Нахабино, - напомнил вице-премьер-министр РФ ­Максим Акимов. - Это 38 остановочных пунктов, 15 из которых будут иметь пересадки на метро, МЦК и радиальные линии железной дороги.

- Это один из этапов большой работы, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин. - За последние годы реализован целый ряд совместных проектов, связанных с обустройством дорог. Хотел поблагодарить коллег, которые участвовали - это и РЖД, и правительство Московской области, и правительство РФ.

Глава РЖД Олег Белозеров назвал опыт МЦД «ренессансом железнодорожного транспорта в городских условиях».

- Еще недавно нельзя было ­представить, что электричка настолько преобразится и инкорпорируется в городскую среду. Была создана практически бесшовная технология между электричкой, метро, ­другими видами транспорта. И результат, ­который мы на сегодняшний момент получили, - удобство для пассажира.

Специалисты подсчитали, что после полного запуска МЦД система общественного транспорта, связывающего Московскую область и Москву, разгрузится на 10 - 12%.