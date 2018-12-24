Как 31 декабря будут работать магазины, канатная дорога и метро Москвы

1 января в магазины не идем

Терять выручку торговые центры не планируют, тем более что москвичи и сами прибегут в последний момент, чтобы купить платье, туфли, подарки. Но, конечно, закроются на несколько часов раньше.

- До 30 декабря мы на час продлеваем время работы - до 23.00. Торговый центр будет работать и 31 декабря – с 10.00 до 19.00, а вот 1 января будет выходной. Уже со 2 января будем работать в привычном режиме – с 10.00 до 22.00, - рассказали в торговом центре «Охотный ряд».

На час дольше в предновогодние дни будет работать и ГУМ на Красной площади – с 10.00 до 23.00.

- Работать 31 декабря будем, но с 10.00 до 20.00. ГУМ будет закрыт 1 января, а со 2 января будет работать с 10.00 до 22.00, - рассказала администратор ГУМа.

- Будем работать 31 декабря с 10.00 до 19.00, 1 января у нас выходной, а со 2 января в обычном режиме - с 10.00 до 22.00, - рассказали в торговом центре «Европейский».

Не ленись – на зарядку становись

Перед поеданием «Оливье» и бутербродов с красной икрой можно забежать в спортзал подкачать пресс.

- Клуб будет работать все праздничные дни с 8.00 до 23.00, кроме 1 января, - рассказали в X-fit Столешников. - А 31 декабря клуб закроется немного раньше - в 19.00.

- Мы вообще работаем круглосуточно, но 31 декабря будет открыт до 16.00, детская комната не будет работать, - рассказывают в клубе «Зебра» на Речном вокзале. – У нас 1 января – выходной, со 2 по 7 января будем работать в режиме с 10.00 до 22.00, с 8 января будем работать как раньше – круглосуточно.

Развлекаемся до новогоднего стола

Если вы до сих пор не были на новой канатной дороге, которая находится на Воробьевых горах, то можете прокатиться и полюбоваться видами столицы даже 31 декабря. Стоит напомнить, что с 24 декабря она будет работать платно – ориентировочно один спуск будет стоить 400 рублей.

В новогоднюю ночь будут работать катки на ВДНХ, в парке Горького, СокольникахФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

- В новогоднюю ночь все желающие смогут прокатиться даже в полночь, когда будут бить куранты. Канатная дорога 31 декабря будет работать с 12.00 до 1 января 5.00. Потом будет перерыв. Режим работы 1 января – с 15.00 до 22.00. Последующие дни канатная дорога будет работать в штатном режиме – с 12.00 до 20.00, - рассказали «Комсомольской правде» в пресс-службе Московской канатной дороги.

В новогоднюю ночь будут работать катки на ВДНХ, в парке Горького, Сокольниках.

- Каток 30 декабря будет работать с 10.00 до 14.00 и с 17.30 до 23.30, а вот 31 декабря – не работаем, откроемся с 1 января в 18.30, - рассказали в кассе ГУМ-катка.

В парке «Зарядье» всю ночь будет развлекательная программа. На сцене Большого амфитеатра будет концерт, акробатическое шоу и флешмоб танцующих Дедов Морозов.

- Все сервисы парка, включая медиакомплексы «Полет» и «Машина времени», музей и Ледяная пещера, кафе и магазины в ночь с 31 декабря на 1 января будут работать до 3.00, - рассказали в пресс-службе парка «Зарядье».

Сходить на новогоднее шоу с дельфинами получится даже 31 декабря. "Москвариум" будет открыт с 10.00 до 18.00, с 1 января - по обычному расписанию (с 10.00 до 22.00).

Два дня (31 декабря и 1 января) будет закрыт центр «Космонавтика и авиация» в павильоне "Космос". Со 2 по 9 января будет работать с 11.00 до 22.00.

Красную площадь в этом году закрывать не будутФото: Михаил ФРОЛОВ

Музеи и зоопарк закроются раньше

Красную площадь в этом году закрывать не будут. В прошлые годы допуска не было. Государственный исторический музей, кстати, закроется 31 декабря и 1 января.

- 2, 3, 6, 7 и 8 января Государственный исторический музей, Музей Отечественной войны 1812 года и выставки будут работать с 10.00 до 20.00, - рассказала Мария Лемигова, начальник Управления общественных связей, рекламы и маркетинга Государственного Исторического музея. - Уже 4 и 5 января музейный комплекс будет работать с 10.00 до 21.00.

Также известно, что палаты бояр Романовых можно будет посетить со 2 по 8 января с 10.00 до 20.00. Храм Василия Блаженного будет работать в обычном режиме - с 11.00 до 18.00.

Немного раньше закроется и Московский зоопарк, однако желающих посмотреть на медведей и тигров будут ждать приятные подарки.

- 31 декабря зоопарк будет работать с 9.00 до 15.00. Посетителей пустят до 14.00. Уже с 1 по 8 января зоопарк будет работать в другом режиме: с 9.00 до 17.00, - рассказали в Московском зоопарке. - Кстати, билеты 31 декабря будут еще и со скидкой 40%.

Бесплатная помощь водителям

В новогоднюю ночь будут работать службы автомобильной помощи, а некоторые компании даже не возьмут денег за эвакуацию авто после ДТП.

- В ночь с 31 декабря 2018 года по 1 января 2019 года для автомобилистов будет работать бесплатная эвакуация с места ДТП, - рассказали в Федеральной службе помощи на дорогах "Русский АвтоМотоКлуб" (РАМК). - Для получения услуги необходимо обратиться на горячую линию 8-800-250-72-62 (звонок бесплатный).

Важный момент для бесплатной эвакуации нужно, чтобы ДТП было оформлено сотрудниками ГИБДД. После этого вашу машину доставят в то место, куда вам необходимо.

Экономим на такси, метро не закроется

Столичные компании такси советуют 31 декабря вызывать машину в первой половине дня, чтобы добраться к родственникам или, например, докупить все необходимое. А 1 января лучше переждать часы спроса – с 21.00 до 23.00, а также с 1.00 до 2.00.

А вот столичное метро и МЦК будут работать круглые сутки. Все потому, что в центре города в ночь с 31 декабря на 1 января будут проходить концерты, театральные спектакли, ледовые шоу в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество». Тверская улица, кстати, станет пешеходной, как и в прошлом году – на улице поставят большой экран, где будет транслироваться традиционное поздравление президента России.

- Режим работы транспорта изменят и в Рождественскую ночь. Метро и МЦК 7 января закроются на час позже – в 2.00 ночи, - рассказали в мэрии Москвы.