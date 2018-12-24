2018-12-24T19:11:00+03:00
Общество

В Шереметьево снизили цены на парковку

И предоставили возможность оплачивать услуги по 30-минутному тарифу
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Новый подход к формированию тарифов даст автомобилистам возможность бесплатно в течение 30 минут с комфортом встретить и проводить пассажировНовый подход к формированию тарифов даст автомобилистам возможность бесплатно в течение 30 минут с комфортом встретить и проводить пассажировФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Аэропорт Шереметьево делает новогодний подарок для пассажиров, которые приезжают на авто - с 25 декабря 2018 года снижает цены и предоставляет возможность оплачивать парковочное место по 30-минутному тарифу.

- Новый подход к формированию тарифов даст автомобилистам возможность бесплатно в течение 30 минут с комфортом встретить и проводить пассажиров в паркинге Терминала B или разместить свой автомобиль на время путешествия на оборудованной парковке на самых доступных условиях, - рассказали «Комсомольской правде» в пресс-службе аэропорта Шереметьево.

КОНКРЕТНО

Паркинг Терминала B:

- 30 минут после въезда бесплатно. Последующие 30-минутные периоды по 100 рублей в течение первых трех часов;

- суточный тариф ранее был 800 рублей в сутки, теперь 600 рублей в сутки (тариф действует после третьего часа).

Крытый паркинг Терминала Аэроэкспресс:

- 30-минутные периоды по 100 рублей в течение первых трех часов;

- суточный тариф был снижен до 600 рублей (действует после третьего часа).

Паркинги Терминала D (крытый и открытый):

- 30-минутные периоды по 100 рублей в течение первых четырех часов.

КСТАТИ

- На парковке долгосрочного размещения автомобиля P-12 также снижена стоимость - с 200 до 100 рублей в сутки. Под навесом разместить автомобиль теперь можно за 200 рублей в сутки, вместо 300 рублей в сутки. Пассажирам предоставляется комфортабельная зона ожидания и бесплатный трансфер до терминалов, - рассказали в пресс-службе аэропорта Шереметьево.

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