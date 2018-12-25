2018-12-25T12:56:36+03:00
Общество

В московском метро можно оплатить проезд с помощью наклейки «Тройка»

Ее можно прикрепить на смартфон
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Наклейку "Тройка" предполагается прикреплять на тыльную сторону смартфона.Наклейку "Тройка" предполагается прикреплять на тыльную сторону смартфона.
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Карты для оплаты проезда в метро и наземном городском транспорте есть в виде колец, браслетов, брелоков, а теперь и в виде наклейки на смартфон.

- С их помощью пассажиры смогут быстро и удобно пройти через турникеты. Наклейки и вкладыши примерно в два раза меньше обычной "Тройки", - сообщает mos.ru.

Купить наклейки можно в сувенирных магазинах на станцияхи"Маяковская" и "Трубная", а также в витринах на стойках "Живое общение" ("Площадь Революции", "Арбатская" Арбатско-Покровской линии, "Киевская" Арбатско-Покровской линии, "Александровский сад", "Павелецкая" Замоскворецкой линии, "Пушкинская", "Баррикадная" Таганско-Краснопресненской линии, "Комсомольская", "Белорусская" Кольцевой линии, "Парк культуры" Кольцевой линии, "Курская" Кольцевой линии, "Китай-город" Калужско-Рижской линии, "Сретенский бульвар").

Пока тираж новых "Троек" небольшой - 250 наклеек и 250 вкладышей. Стоимость наклейки - 350 рублей, вкладыш - 300 рублей.

Наклейку предлагают прикреплять на смартфон, а карту-вкладыш - положить в чехол с гаджетом. Оплата с помощью наклейки должна ускорить проход пассажиров через турникеты. Функционирует наклейка, как и обычная "Тройка": можно оплачивать проезд в метро, на МЦК, в наземном общественном транспорте. Пополнить ее можно, как билет "Кошелек" или записать любой тип проездного.

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