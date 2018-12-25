В Москве 14-летнего школьника убило током, когда он чинил микроволновку

Жуткий случай произошел в квартире обычного многоэтажного дома на улице Суздальской на востоке Москвы. Поздно вечером в понедельник, 24 декабря, от удара током погиб 14-летний школьник. Как выяснилось позже, мальчишка оказался большим любителем техники и пытался сам починить сломавшуюся микроволновку.

Так он хотел порадовать маму, сделать ей предновогодний сюрприз. Школьник заперся в одной из комнат и тайком от родительницы, которая была дома взялся за отвертку. Мальчишка разобрал прибор, а когда закончил, вставил вилку в розетку. В этот момент и случилось страшное: его ударило током.

Скорую вызвала мама мальчика, которая услышала крик сына. Прибывшие через несколько минут медики пытались реанимировать мальчика, но запустить сердце школьника так и не удалось. Он погиб на месте.

- По данному факту проводится доследственная проверка. По предварительным данным, причиной смерти стал удар током, - сообщила «КП» Юлия Иванова, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Москве.

Как удалось выяснить «КП», школьник жил вдвоем с мамой. Семья была вполне благополучной и на учете не состояла. Мальчик хорошо учился и увлекался игрой на гитаре.