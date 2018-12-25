В Москве хоккеист «Динамо» лишился миллиона рублей через «обнимашки» с радушным дагестанцем

Казалось бы, прописная истина, заученная еще в детстве: не разговаривать с незнакомцами (и уж тем более, не обниматься!), но жертвой собственной доверчивости порой становятся и взрослые мужчины. Такой неприятный казус на днях случился с 28-летним Вячеславом Кулеминым, нападающим московского хоккейного клуба «Динамо». 12 декабря спортсмен прогуливался по Цветному бульвару, когда к нему за помощью обратился мужчина кавказской наружности.

- Брат, заблудился я. Объясни таксисту, как проехать на Земляной вал, - широко улыбаясь, попросил он с характерным акцентом. А когда Кулемин все подробно рассказал, кавказец кинулся обнимать «брата»: «Спасибо, дорогой!». Но такси скрылось из вида, и хоккеист обнаружил, что в карманах пусто — исчез телефон. Тут бы скорей заблокировать все банковские карты, привязанные к номеру, но парень снова проявил беспечность.

- Через некоторое время со счетов потерпевшего было списано более 1,1 миллиона рублей, - сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе столичного главка полиции. - 24 декабря подозреваемого удалось задержать — им оказался 39-летний уроженец Дагестана. Деньги он потратил, а телефон продал.

Возбуждено уголовное дело о краже, задержанному светит до двух лет за решеткой. Впрочем, для хоккеиста эта потеря оказалась не так уж велика. По оценкам спортивных экспертов «КП», игроки такого «незвездного» уровня зарабатывают миллион рублей примерно за неделю. «Комсомолка» дозвонилась до потерпевшего.

- Да какие деньги, просто я телефон потерял, - с ходу опроверг Кулемин. - Восстановил симку, купил новый аппарат — делов-то. Никаких дагестанцев я не видел и заявлений в полицию не подавал. У меня все хорошо.

ЗВОНОК ЭКСПЕРТУ

- Есть несколько вариантов, как можно лишиться денег при утрате мобильного телефона, - объясняет Сергей Никитин, заместитель руководителя лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB. - Во-первых, смс-банкинг, когда для переводов на любые карты достаточно отправить смс на короткий номер с телефона владельца. В этом случае банк никакой дополнительной идентификации не требует. Но есть ограничения по переводам: в среднем, 30-50 тысяч в день.

Во-вторых, человек может перевести деньги себе на счет мобильного телефона, и затем с паспортом прийти к оператору и снять эту сумму.

Ну и в-третьих, мобильные приложения банков. Как правило, если клиент забыл код-пароль от него, банк не просто присылает смс с новым паролем, а требует еще ввести данные карты. Зачастую это не проблема - фотографии карты у многих хранятся в галерее на телефоне.

Поэтому главный совет тем, у кого банковская карта привязана к номеру — надежно блокируйте ваш телефон, например, отпечатком пальца. Используйте разные код-пароли к разным приложениям банков. И после утраты телефона блокируйте не только банковские карты, но и симку.