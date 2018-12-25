В новогодние праздники на ВДНХ откроется интерактивный "Театр Сказок"

На ВДНХ в январе откроется новый детский "Театр Сказок". Он находится в отремонтированном павильоне № 9 "Юные техники". Здесь сохранили лепные элементы капителей колонн и изящную резьбу входных дверей. В зале создали 65 мест. Дети смогут сидеть также на модных мягких пуфиках.

- Новый театр представляет собой уникальный интерактивный аттракцион, переносящий детей и взрослых в мир фантазии и волшебства, - рассказали в мэрии Москвы. - Ход сюжета каждого представления зависит от реакции зрителей. По сути, в "Театре Сказок" будут создаваться настоящие спектакли-мультфильмы.

Во время представлений сказочные герои будут общаться с гостями в зале. С помощью системы motion capture актер оживит своего анимационного героя прямо на экране шоу. Персонаж будет двигаться, общаться и взаимодействовать с гостями в режиме реального времени. Подобная технология используется в кино, анимации и компьютерных играх. Каждое представление будет длиться 30 минут.

На ВДНХ в январе откроется новый детский "Театр Сказок". Он находится в отремонтированном павильоне № 9Фото: Михаил ФРОЛОВ

В фойе "Театра сказок" находится волшебный Дуб со "златой цепью". На сказочном дереве есть необычный "счетчик желаний" - ребенку нужно подойти к гигантскому уху, в которое сказать о своей мечте.

Там же живет Кот Ученый, который разговаривает, вращает головой и виляет хвостом. Поворачивает голову и Змей Горыныч. Сказочное в театре все, даже двери в зрительном зале. На потолке зрители увидят "звездное небо" и занавес в виде открытой книги.

КСТАТИ

Интерактивный театр станет частью тематического Парка аттракционов, который создается в южной части ВДНХ. В новом парке будет пять уникальных аттракционов, канатную дорогу, по которой будут "летать" автобусы и трамваи. Здесь же появится колесо обозрения высотой 140 метров, оно будет претендовать на звание самого высокого в Европе.