В Марьино зоозащитники спасли замерзавшего черного австралийского лебедя

Черный лебедь среди многочисленных уток и селезней, типичных обитателей Москвы-реки в районе Марьино, явно чувствовал себя гадким утенком. Одинокая птица поначалу дичилась людей, которые без конца норовили ее сфотографировать. Еще бы, диковинка-то какая!

Впервые лебедя местные жители заметили тут еще в ноябре. Новость о красавце, с переливающимися будто пурпуром черными перьями, мгновенно облетела весь район.

- Мы сначала с дочкой подкармливали его хлебом. Но потом решили прочитать, что это за птица такая и что она любит. Оказалось что это - черный австралийский лебедь. В России такие не обитают и даже перелетом в наших краях не бывают. В декабре с наступлением холодов мы поняли, что ему худо. Он мог часами сидеть на одном месте и дрожать. Было ясно, что в нашем климате он просто погибнет, - рассказала «КП» местная жительницы Анна Молоткова, учитель истории.

Обеспокоенные судьбой лебедя, москвичи дважды вызывали службу спасения. Сотрудник МЧС приезжали, но поймать лебедя не смогли. Тогда за дело взялись волонтеры.

- Не знаю, как спасатели его ловили, но нам быстро удалось это сделать. Лебедь от холода так ослабел, что даже не сопротивлялся, - рассказала «КП» Любовь Николаева, волонтер одного из реабилитационных центров для животных.

- Как птица сейчас себя чувствует. Где находится?

- С ним все хорошо. Он на передержке в реабилитационном центре. Каком? Не скажу, это секретная информация, - пояснила зоозащитница.

Не смогли ничего узнать о местонахождении птицы и жители Марьино. Волонтеров, приехавших на спасение на черном «Мерседесе», они даже заподозрили в похищении.

- Мы не знаем куда его увезли. Может быть они просто хотят его продать. Готовим заявление в полицию, чтобы все проверили, - рассказал «КП» Андрей Ложкарев.

Ничего не знают о судьбе птицы и в столичном департаменте природопользования.

- В подведомственный реабилитационный центр птица не поступала, - сообщили в пресс-службе.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

"Лучше пусть продадут, чем погиб бы от лютых морозов"

- Черные лебеди, которые еще недавно считались экзотикой, все чаще встречаются на коттеджных участках. Их вполне можно назвать модными птицами. Скорее всего, этот лебедь раньше жил на территории частного владения. Потом птицу могли просто выбросить. В дикой природе они обитают только в Австралии. Как и многие иные экзотические птицы, черные лебеди появились в России совсем недавно. Сейчас их можно купить в питомниках. Цена высокая от 150 до 200 тысяч рублей, - рассказал «КП» зоолог Дмитрий Завьялов. - Несмотря на дороговизну, делать вывод о похищении птицы без решения правоохранительных органов, опрометчиво. Точно могу сказать только, что в диких городских условиях лебедь не дожил бы и до Нового года. Наши московские зимы для них слишком суровые.