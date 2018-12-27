2018-12-26T23:47:50+03:00
Здоровье

Новогодние каникулы со смыслом: выставка в поддержку развития паллиативной помощи «Прорыв»

До 10 января в Москве работает выставка современного искусства «Прорыв», посвященная развитию паллиативной помощи. Ее организатором выступила фармацевтическая компания «Такеда» при поддержке с МГХПА имени С.Г. Строганова и Фонда культуры «Екатерина»
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Выставка "Прорыв". Автор фото: Григорий ГАЛАНТНЫЙВыставка "Прорыв". Автор фото: Григорий ГАЛАНТНЫЙ
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На выставке представлены работы участников международного творческого конкурса среди учащихся вузов и художественных училищ «Такеда. Art/Help. Прорыв», а также известных современных художников: Виктора Алимпиева, Анастасии Алёхиной, Дмитрия Каварги, Сергея Мироненко, Григория Орехова, Макса Орлицкого и других. Экспозиция выставки демонстрирует, как технологии служат современному искусству, которое, в свою очередь, раскрывает гуманистические проблемы современности. Одна из таких проблем – право тяжело больного человека на обезболивание.

Паллиативная помощь – защита от боли

Основная задача выставки — привлечь внимание людей к вопросу важности развития паллиативной помощи и новых технологий в медицине. В последние несколько лет в российской системе здравоохранения наблюдается прогресс в развитии паллиативной помощи, направленной на поддержку неизлечимо или тяжело больных пациентов. При этом речь идет не только об облегчении страданий, но и о повышении качества жизни как самих пациентов, так и их родных и близких. Это задача системы хосписов. Первый хоспис в современной России открылся в 1990 году. С тех пор в стране появилось более 400 отделений паллиативной медицинской помощи и около 40 хосписов.

Помимо развития хосписной помощи, в России на государственном уровне происходят изменения в сфере обеспечения пациентов обезболивающими препаратами. Пациентам стало проще получать обезболивающие препараты, а врачам — назначать их, они стали меньше бояться привлечения к ответственности за нарушение законодательства об обороте наркотических веществ. Кроме того, формируются стандарты оказания паллиативной помощи и подготовки специалистов в этой сфере, увеличиваются масштабы благотворительности, направленной на развитие паллиативной медицины.

Во многом это стало возможным благодаря повышенному вниманию к паллиативной помощи со стороны общества. Еще несколько лет назад о боли и смерти было не принято говорить, а сегодня все больше людей высказываются об этом открыто.

Работы участников выставки &quot;Прорыв&quot;. Автор фото: Григорий ГАЛАНТНЫЙ

Работы участников выставки "Прорыв". Автор фото: Григорий ГАЛАНТНЫЙ

Прорыв в технологиях и в сознании общества

Распространение информации о паллиативной помощи — важная задача, которая стоит перед государством, общественными организациями и социально ответственными компаниями. С этой целью и был инициирован конкурс «Такеда. Art/Help», который является частью более масштабного проекта «Такеда. Боль и воля».

«Социально-художественный проект «Такеда. Боль и Воля» был запущен три года назад. С помощью языка искусства мы говорили о важности поддержки и заботы для наших пациентов; о преодолении себя и обстоятельств; сегодня мы говорим о новых технологиях и о том, как они трансформируют нашу жизнь. Передовые технологии открывают новые горизонты во всех сферах человеческой жизни — в промышленности, коммуникациях, искусстве и медицине. Благодаря развитию медицины люди стали жить дольше, часть болезней ушла в прошлое, мы научились контролировать широкий спектр заболеваний — в этом и есть прорыв!», — прокомментировал идею выставки Андрей Потапов, генеральный директор «Такеда Россия», глава региона СНГ.

Несмотря на прогресс в развитии паллиативной помощи в России, многое еще предстоит сделать. Нужно продолжать говорить о паллиативной помощи и о том, через что проходят неизлечимо больные. Распространение информации поможет и тем, кто уже получает медицинскую помощь, и тем, кто только столкнулся с болезнью — своей или близкого человека — и пока не знает, что предпринять. В этом видят свою миссию организаторы и участники выставки «Прорыв».

Первая премия конкурса - картина &quot;Голубая кровь&quot; Виктории Киридон. Автор фото: Григорий ГАЛАНТНЫЙ

Первая премия конкурса - картина "Голубая кровь" Виктории Киридон. Автор фото: Григорий ГАЛАНТНЫЙ

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