В Подмосковье оборудуют девять площадок для новогодних пикников

Самые длинные новогодние каникулы многие захотят провести вдали от городской суеты. Сделать загородный отдых более цивилизованный решили власти Подмосковья. В регионе запущен пилотный проект по созданию оборудованных зон отдыха в лесах.

- Идея проста. Это переход от дикого отдыха, при котором гибнут деревья, появляется мусор в лесу и возникают проблемы с пожарной безопасностью к комфортному и безопасному, - рассказали «Комсомолке» в комитете лесного хозяйства Московской области.

Уже с 30 декабря все желающие смогут устроить пикники на девяти площадках, оборудованных контейнерами для мусора и биотуалетами. Платить за аренду места не придется. Но если вы не из тех, кто любит привозить все с собой, тогда просто возьмите кошелек. Тут и мангал можно будет взять в аренду и даже горячий чай купить в торговых павильонах. Кроме того, к услугам прокат спортивного инвентаря: беговых лыж, коньков и ледянок. Там, где поблизости есть водоемы, можно порыбачить. Специально для детей на всех площадках смонтированы ледяные горки.

- Кроме того, будут функционировать медицинские пункты первой помощи, - сообщили в ведомстве.

В ближайшее время количество оборудованных площадок для пикников будет увеличено. Кроме того, ожидается, что работать они будут не только зимой, а круглый год.

ГДЕ НАХОДЯТСЯ ПЛОЩАДКИ

Балашиха, Горенский лес (две площадки)

Клин, лес у горки Глазовка

Красногорск, лес в Нахабине (две площадки)

Ликино-Дулево, лес на берегу озера Земснаряд

Луховицы, Наро-Фоминск и Подольск.

Наро-Фоминск, лес в окрестностях деревни Елагино

Подосльск, лес в окрестностях деревни Вахромеево