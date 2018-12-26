Работа городских служб в новогодние праздники в Москве 2019: по какому графику курсируют электрички, открываются магазины и выплачивают пенсии

В новогодние и рождественские каникулы в городе действует специальный график работы различных служб. Выглядит он так:

НАЗЕМКА

Автобусы, троллейбусы, трамваи и синие маршрутки будут развозить москвичей до трех часов ночи. Информацию об этом вывесят на остановках общественного транспорта, в вестибюлях подземки, на сайтах Мосгортранса, метрополитена.

Обычные маршрутки курсируют 31 декабря до 22.00, большинство из них 1 января не работает.

ЭЛЕКТРИЧКИ

- 28 и 29 декабря - по расписанию пятницы;

- с 30 декабря по 7 января - по расписанию субботы;

- 8 января - по расписанию воскресенья;

- 9 января - по расписанию среды.

Обратите внимание: в новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, несколько электричек будут отправляться позже привычного времени, чтобы гости столицы смогли уехать после праздничного салюта. От столичных вокзалов эти электрички поедут после полуночи позже обычного графика. Такое же расписание будет и в ночь на Рождество с 6 на 7 января.

Обо всех новшествах можно узнать из объявлений на вокзалах и на остановочных пунктах. А 1 января пассажиры смогут уехать на первых утренних электричках, которые начинают курсировать с 4 - 5 часов утра (в зависимости от направления). Доехать до железнодорожных станций можно на ночных маршрутах общественного транспорта столицы. Например, на автобусах Бк, Бч, курсирующих ночью по Садовому кольцу с интервалом 15 минут.

ЦЕНТРЫ ГОСУСЛУГ

В канун Нового года 31 декабря районные МФЦ принимают посетителей с 8.00 до 20.00, флагманские офисы - с 10.00 до 20.00, Дворец госуслуг на ВДНХ - с 10.00 до 22.00.

- с 1 по 8 января - центры госуслуг не работают;

- со 2 по 8 января (включительно) - работают дежурные центры госуслуг, в которых можно оформить государственную регистрацию смерти (полный список - на сайте МФЦ md.mos.ru). Рождение можно будет зарегистрировать только в центре госуслуг района Матушкино и во флагманском офисе ЦАО в торговом центре «Афимолл» в «Москва-Сити». Дежурные центры госуслуг открыты с 11.00 до 20.00. Но 7 января эти МФЦ не работают.

ТОРГОВЛЯ

31 декабря продовольственным магазинам с товарами первой необходимости, например хлеб, мясо, масло, яйца, картофель, власти рекомендуют закрываться не раньше 20.00; магазинам с продуктами и промтоварами - не раньше 19.00.

1 января продовольственным магазинам с товарами первой необходимости рекомендовано открываться не позже 10.00.

1 - 8 января продовольственные и непродовольственные магазины работают по своему обычному режиму выходного дня. Это не касается тех торговых точек, для которых рабочий день назначен администрацией магазина.

При этом график круглосуточных магазинов не изменится. Розничные рынки в праздничные дни работают по прежнему режиму, установленному управляющими компаниями. Информация об этом должна быть вывешена на рынках.

КСТАТИ

Как сообщили в управлении Пенсионного фонда по Москве и Московской области, из-за новогодних праздников пенсии и социальные пособия в столице за январь 2019 года будут выплачивать через почтовые отделения по такому графику:

В «старой» Москве

- 3 января - по обычному графику;

- 4 января - за 4 и 7 января;

- 5 января - за 5 и 6 января;

- с 8 по 14 января - по обычному графику;

- 15 января - за 15 и 17 января;

- 16 января - за 16 и 18 января.

В «новой» Москве

- 4 января - за 4 и 6 января;

- 5 января - за 5 и 7 января;

- с 8 по 18 января - по обычному графику;

- 19 января - за 19 и 20 января.

НА ЗАМЕТКУ

Круглосуточные телефоны служб экстренной помощи

Для владельцев домашних телефонов: пожарная охрана – 01, полиция – 02, скорая медицинская помощь – 03, газовая служба - 04, психологическая помощь (бесплатно и круглосуточно) – 051.

С мобильников звонить сюда нужно так:

- если ваш оператор МТС, «МегаФон» или «Билайн»

112 – единый телефон пожарной охраны, спасателей, полиции, «Скорой помощи», службы газа

- если ваш оператор «СкайЛинк»

01 – единый телефон пожарной охраны и спасателей

02 – полиция

03 - «Скорая помощь»

04 - служба газа

Оперативная линия по вопросам ритуального обслуживания (бесплатно и круглосуточно) - (499) 610-00-00.

«Горячая линия» по обслуживанию и работе лифтов: Мослифт - (499) 755-01-01, Мос Отис - 8-800-200-68-47.

«Горячая линия» Московского парковочного пространства - (495) 539-54-54.

ИДИ И СМОТРИ

Лучший вид на салют - в «Зарядье»

В ночь с 31 декабря на 1 января новогодние фейерверки полетят в небо над Москвой с 31 площадки. Это специальные места для салютов, парки и набережные. Ближайшую «огневую» точку можно найти на портале «Открытые данные Москвы» (data.mos.ru). Первые залпы полетят в небо в полночь, сразу как наступит 2019-й, в центре Москвы, в районе Большого Москворецкого моста. Пять минут зрители смогут любоваться разноцветными шарами, пионами и хризантемами. Лучше всего красочное световое шоу будет видно в парке «Зарядье», на Красной площади и на соседних улицах. На остальных площадках новогодние фейерверки начнутся в 1.00 ночи, когда Новый год наступит уже по всей России. Среди салютных точек - парк «Ходынское поле» на Ходынском бульваре, аллея Партизан в парке Победы на Поклонной горе, ландшафтный парк «Митино» на улице Рословка, Мичуринский сад на ВДНХ.

СУХОЙ ЗАКОН

В новогодние праздники в Москве ограничат продажу алкоголя

С 30 декабря по 8 января в столице ограничат продажу алкоголя. По традиции запретят продавать крепкий и слабый алкоголь, а также прохладительные напитки в стеклянной таре. Это касается не только водки и вина, но и пива, воды, газировок, морсов, соков и прочих напитков. Запрет будет действовать в местах народных гуляний и соседних с ними магазинах. Горячительное нельзя будет купить около новогодних ярмарок, в парках и на пешеходных улицах.