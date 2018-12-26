2018-12-26T18:39:41+03:00
Общество

Какие улицы Москвы перекроют на новогодних каникулах

«Комсомолка» публикует полный список
Анастасия ВАРДАНЯН
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С 00.01 28 декабря до 00.01 29 декабря будет частично закрыта для движения улица Тверская от Пушкинской площади до улицы Охотный рядС 00.01 28 декабря до 00.01 29 декабря будет частично закрыта для движения улица Тверская от Пушкинской площади до улицы Охотный рядФото: Михаил ФРОЛОВ
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На новогодних каникулах центр столицы превратится в одну большую праздничную площадку. Уже по сложившейся традиции, часть улиц станут пешеходными. Прогуляться, а заодно и стать участниками перформанса, к примеру, можно будут по оживленной городской магистрали — улице Тверской.

В столичном Дептрансе автомобилистам рекомендовано по возможности пользоваться общественным транспортом, или заранее планировать маршруты следования с учетом перекрытия дорог. Все праздничные дни с 31 до 8 января парковка в столице будет бесплатной, но попасть в центр столицы на личном авто будет непросто.

Мы публикуем список улиц, движение по которым будет ограничено из-за новогодних мероприятий.

На время проведения фестиваля «Путешествие в Рождество» изменения ждут не только автомобилистов, но и пассажиров метро.

Автомобили

С 00.01 28 декабря до 00.01 29 декабря будут частично закрыты для движения: улица Тверская от Пушкинской площади до улицы Охотный ряд, а так же улица Моховая от улицы Воздвиженка до улицы Тверской. Движение будет осуществляться по одной выделенной полосе поочередно в обоих направлениях.

С 00.01 29 декабря до 18.00 полностью перекрыт будет участок улицы Тверской от улицы Пушкинской до улицы Охотный ряд, участок улицы Моховой от улицы Воздвиженка до улицы Тверской, участок Театрального проезда от улицы Большая Дмитровка до улицы Петровка.

С 00.01 29 декабря до 21.00 3 января будет закрыто движение по Большому Гнездниковскому , Леонтьевскому, Козицкому, Глинищевскому, Газетному, Брюсову, Елесеевскому и Никитскому переулкам.

С 14.00 30 декабря до 08.00 3 января будет запрещено движение по улицам Ильинка, Большому и Малому Черкасским переулкам.

С 00.01 30 декабря до 08.00 3 января будет закрыто движение по улице Варварка.

Метро

С 10.00 31 декабря до 02.00 3 января изменения ждут пассажиров станции «Охотный ряд»:

1-4 выходы, расположенные на улице Тверской будут работать только на вход;

5-7 выходы станции, расположенные на улице Манежной, будут полностью закрыты;

8 выход будет работать только на выход.

На время проведения праздничного фейерверка в честь Нового года будут полностью перекрыты для движения автомобилей три участка дорог.

С 14.00 31 декабря до 02.00 1 января для движения будет закрыт Большой Москворецкий мост.

С 23.50 31 декабря до 00.10 1 января будет перекрыт участок Москворецкой набережной до пересечения с Китайгородецким проездом.

С 00.50 до 01.10 1 января будут закрыт проезд по улице Федосьино от 10 до 19 дома.

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