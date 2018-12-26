Собянин: «В новогодние праздники Москва побьет прошлогодний рекорд по туристам»

«ВСЕ БИЛЕТЫ НА ПОЕЗДА В СТОЛИЦУ СЕЙЧАС РАСКУПЛЕНЫ»

- Прошлогодний рекорд посещаемости Москвы в новогодние праздники будет побит. Никаких сомнений нет. Причем это не в ощущениях дело, а в цифрах. У нас никогда не было, чтобы гостиницы на 100% все были забронированы. Все билеты на поезда, междугородние автобусы, авиарейсы - все раскуплено на Москву. Такого никогда не было. Всегда оставалось 30 - 40% свободных билетов и мест. Сейчас нет практически ни одного. Поэтому, конечно, рекорд нам обеспечен и российских, и зарубежных туристов, несмотря на то, что на них там постоянно информационная волна идет о том, что «вы в Россию не езжайте, тут же такие люди».

Фестиваль «Путешествие в Рождество» в прошлом году посетило 10 миллионов человек. В этом году, думаю, будет еще больше. Москва успокаиваться не будет. Фестивали проводятся и будут проводиться на мировом уровне и дальше. В этом есть и экономическая история. Доходы города от туризма уже сегодня таковы, что на 100 процентов можем обеспечить ими программу реновации. Фестивали дают возможность городу полностью обновиться, кардинально решить самую серьезную проблему.

«РЕНОВАЦИЯ ПЯТИЭТАЖЕК СНАЧАЛА ОКАЗАЛАСЬ НА ГРАНИ ОСТАНОВКИ»

- Несмотря на сложности, мы пошли на этот шаг (реновация пятиэтажек. - Прим. авт.). И вдруг поднимается целый шквал критики, страшилок, мол, вас сейчас выселят из добротных домов, увезут за 101 километр. Боже мой! От такой критики, честно говоря, мы были на грани остановки реновации. Потом оказалось, что с критикой на нас обрушились люди, которые вообще не имеют отношения к реновации. Мы все это прошли, и в итоге около миллиона проголосовали за программу и участвуют в ней. Реновация будет дальше развиваться и станет еще популярнее.

«ПЛАТНАЯ ПАРКОВКА НУЖНА САМИМ ВОДИТЕЛЯМ»

- В 2011 - 2012 годах мы стояли в 9 - 10-балльных пробках. Сосуд уже был наполнен настолько, что его еще чуть-чуть подлить, и он уже будет переливаться, с «горкой» будет. Мы вообще остановимся. К этому сосуду добавилось еще столько - машин стало в полтора раза больше. Он уже должен быть раз 20 переполнен. Мы уже должны раз 20 просто остановиться. Но не остановились же?

Транспортная ситуация в городе изменилась в лучшую сторону. Мы же поехали быстрее. Я считаю, что поедем еще быстрее. Платная парковка - для автомобилистов. Я не борюсь с водителями, а даю возможность проехать по нашему городу и припарковаться. Если ты хочешь решить какую-то проблему, ты должен принимать жесткие, иногда не популярные решения. А если будешь всем пряники раздавать, то это закончится плохо, проблема не решится и все будут недовольны.