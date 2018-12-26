Квартал Match Point на Кутузовском получил новые фасады

Жилой квартал Match Point, строительство которого идет в Москве на улице Василисы Кожиной, получил новые фасады. Компания «Галс-Девелопмент» представила архитектурно-градостроительные решения, которые подчеркнут индивидуальность одного из самых масштабных проектов на рынке новостроек столицы. Фасады многофункционального комплекса будут отделаны в светлых тонах: юрский мрамор светло-бежевого оттенка архитекторы сочетают с металлическими композитными панелями, дублирующими тон натурального камня.

Архитектурный проект разработан Группой АБВ. Внешняя отделка МФК Match Point будет выполнена в современном стиле с элементами неоклассики. На фасаде появятся декоративные элементы - карнизы, вертикальные и горизонтальные молдинги, которые придадут дополнительный объем в оформлении фасадов. Сочетание современного архитектурного стиля с неоклассическими деталями подчеркнет местоположение комплекса в историческом районе Москвы. Общая площадь фасадов составляет 60 тысяч квадратных метров.

- В 2018 году МФК Match Point вошел в продуктовую линейку проектов бизнес-класса «Дома настоящей Москвы» и получил новый монументальный и вместе с тем современный внешний облик, - рассказал вице-президент компании «Галс-Девелопмент» Михаил Сивак. - Обновленные фасадные решения подчеркнут местоположение комплекса в историческом районе города, а также близость делового центра и динамичный образ жизни наших покупателей. По окончании строительства комплекс Match Point станет новой архитектурной и высотной доминантой Кутузовского проспекта.

Комплекс Match Point вырастет в уникальном месте столицы — неподалеку от станции метро «Парк Победы» и в непосредственной близости к Кутузовскому проспекту. С одной стороны, будущих новоселов ждут удобные транспортные развязки (всего 15 минут — и ты в центре Москвы), с другой — жизнь в комфортном зеленом районе по соседству сразу с несколькими парками. Планируется, что строительство и отделка комплекса будет полностью завершены в IV квартале 2019 года.

Жилая часть многоуровневого комплекса состоит из четырех секций, объединенных одним архитектурным решением с высотой от 13 до 28 этажей. В комплексе разместятся 1545 апартаментов с панорамным видом на Москву. Зоны общественного пользования будут отделаны по стандартам бизнес-класса с применением стекла, дерева, металла и камня. В лобби гостей и жильцов будут встречать стойки ресепшен из натурального дерева и лаунж-зона с мягкой мебелью. Стены подъездов украсят декоративные композиции с металлическими цветами.

Кроме комфортных апартаментов будущие владельцы станут обладателями собственных машиномест: в МФК Match Point строится трехуровневый подземный паркинг на 1602 машин. Для жильцов создается комфортная среда с полной инфраструктурой - на первых этажах комплекса появятся кафе и рестораны, магазины, салоны красоты, банки, а также фитнес-центр. Частью проекта является социально-значимый объект - волейбольная арена международного уровня на 3500 зрителей, которая станет домашней площадкой для волейбольной команды «Динамо». На базе спортивного комплекса появятся спортивные секции для детей и взрослых, в которых смогут заниматься в том числе и жители квартала Match Point.