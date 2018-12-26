17 детей с диагнозом дизентерия слегли после посещения столичного садика

Ночь с 19 на 20 декабря малыши из детского сада 2051 и их родители запомнят надолго. Высокая температура, диарея, рвота и жуткие боли в животе: с такими симптомами слегли почти все малыши, которые накануне были в детском саду.

- По данным родительских комитетов, отравились 150 детей. Уже на следующий день 20 декабря детский сад закрыли на карантин. Правда официальная версия — эпидемия ОРВИ, - рассказала «Комсомолке» Алла, мама одного пострадавших малышей.

Именно такой диагноз получили большинство отравившихся детей на следующие утро. Но опытные мамы сразу почуяли неладное: «уж банальное отравление от простуды мы отличить можем».

Обнаружены бактерии Shigella. Проще говоря, это дизентерия

- Мы все общаемся и живем рядом. Стало сразу понятно, что одновременно все дети не могут заболеть ОРВИ и это отравление. У моей дочки температура поднималась выше 40. И лихорадка такая была, что страшно даже вспоминать. Поэтому мы, как и другие родители, решили сдать анализы в платном коммерческом центре. У нас документы на руках. Обнаружены бактерии Shigella. Проще говоря, это дизентерия. Сегодня принесла результат в поликлинику, и врач отказалась его вклеить в карточку дочери. Нас продолжают лечить непонятно от чего. А правду скрывают, - рассказала «КП» Анна Ерофеева, мама шестилетней Ксюши.

Желая добиться правды, родители даже создали группы в одной из социальных сетей. По данным активистов, сейчас диагноз дизентерия лабораторно подтвержден у 17 воспитанников детского сада 2051.

Родители уверены, что во всем виновата еда, которой могли отравиться дети.

- Конечно это еда, ведь случаи массовые. Но руководству сада хватает совести говорить, что дети дома инфекцию подцепили, - возмутилась Валерия, мама еще одного ребенка с дизентерией.

Обнаружены бактерии Shigella. Проще говоря, это дизентерия

Родители уже подали заявления в прокуратуру и Роспотребнадзор.

Судя по всему, случай отравления в детском саду 2051 не единственный.

- По нашим данным, случаи дизентерии лабораторно подтверждены в 6 детский садах: № 2051, 2403, 1388, 2321, 1360 и 1547, - рассказали «КП» активисты родительского комитета.

«Комсомолка» направила официальны запрос в департамент здравоохранения, чтобы проверить эту информацию и прояснить ситуацию.