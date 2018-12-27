2018-12-27T11:45:06+03:00
Происшествия

Перебравший на новогодней вечеринке москвич зарезал таксиста

25-летний инженер толком не смог объяснить, что произошло [видео]
Анастасия ВАРДАНЯН
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Задержанный Евгений Шеф пояснил следователям, что конфликт произошел из-за малозначительного повода.Задержанный Евгений Шеф пояснил следователям, что конфликт произошел из-за малозначительного повода.
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Кровавой бойней закончилась поездка в такси в ночь на четверг, 27 декабря. Все произошло в центре столицы на оживленной городской улице Крымский Вал. Прямо во время движения водитель такси получил несколько ножевых ранений от пассажира. Бедняга даже не успел заглушить мотор. Автомобиль с открытой дверью продолжил медленно двигаться по дороге. Предполагаемый убийца тем временем скрылся. Все это сняли камеры видеонаблюдения.

Задержать подозреваемого сотрудникам полиции удалось в течение нескольких часов. Им оказался 25-летний инженер с московской пропиской Евгений Шеф.

- Уголовное дело возбуждено по статье 105 УК РФ «Убийство», - сообщила «КП» Юлия Иванова, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Москве. - Задержанный пояснил следователям, что конфликт произошел из-за малозначительного повода.

Известно что в тот день 25-летний инженер отмечал наступающий Новый год в одном из питейных заведений столицы. Мужчина перебрал с алкоголем и по совету друзей вызвал такси. Погибший водитель - 34-летний гражданин Узбекистана. Что они не поделили с пассажиром и откуда у последнего взялся нож, сейчас выясняют следователи. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Подгулявший на новогодней вечеринке москвич зарезал таксиста.

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