В Новый год РЕН ТВ и его зрители попадут в Книгу рекордов России

Под бой курантов страну ждет небывалый музыкальный марафон продолжительностью более чем в сутки, который прервется лишь на Новогоднее обращение президента! РЕН ТВ подал заявку на проведение в своем эфире 31 декабря 2018 года 25-часового музыкального марафона, зрители которого смогут отвести душу под всенародно любимые хиты «Легенд Ретро FM»! Это не шутка, все официально – за эфиром будут пристально следить специальные люди и по его окончании будет зафиксировано новое достижение для Книги рекордов.

К тому же новогоднее караоке-шоу «Легенд» – настоящее спасение для миллионов из года в год блуждающих в трех телесоснах зрителей, у которых нет больше душевных сил наблюдать за одними и теми же лицами в одних и тех же декорациях. РЕН ТВ зовет их всех к себе и предлагает, устроившись за праздничным столом, спеть самые знаменитые хиты вместе с их авторами! В рекордном караоке-марафоне участвуют: «Секрет», «Браво», Джанни Моранди, Аль Бано, «Рикки и Повери», Си Си Кетч, Ace Of Base, «Арабески», «Чингис-хан», Army of Lovers, Boney M, «Ласковый май», а также Юрий Антонов, Валерий Леонтьев, Михаил Боярский, Лайма Вайкуле и десятки других икон российской и мировой сцены!

Что до новогодних каникул, то и тут у РЕН ТВ большие планы. Телеканал анонсировал проведение в праздники тематических дней, каждый из которых будет рассчитан на строго определенные слои отдыхающих россиян. Во-первых, дети! Дети – это святое, поэтому в их полное распоряжение отдано сразу два праздничных дня. А теперь внимание! В эти дни с утра и до вечера в эфире РЕН ТВ будут эксклюзивно демонстрироваться любимые всей страной полнометражные анимационные фильмы лучшей в России студии «Мельница» – вся серия про богатырей («Алеша Попович и Тугарин Змей», «Добрыня Никитич и Змей Горыныч», «Илья Муромец и Соловей-разбойник»), вся серия про Ивана Царевича и Серого Волка, «Карлик Нос» и другие мультхиты!

Отдельный день полностью отдадут на откуп культовому российскому кино, разобранному в народе на цитаты буквально покадрово. Загибаем пальцы! «Брат», «Брат-2», «Жмурки» и «Кочегар» режиссера Балабанова, а также «Сестры», «Реальный папа» с Михаилом Пореченковым, «ДМБ» и «Соловей-разбойник» с Иваном Охлобыстиным. А еще целый день РЕН ТВ посвятит исключительно национальным особенностям соотечественников, а именно: «Особенностям национальной охоты», «Особенностям национальной рыбалки», «Особенностям национальной охоты в зимний период» и т.д.

Уже сейчас известно, что еще один день новогодних праздников будет днем Игоря Прокопенко – телеведущего, который не нуждается в особых представлениях и которого больше ни с кем не спутаешь. Мужчины всех возрастов, суровые и немногословные зашагают в этот день строго к экранам РЕН ТВ уходящими за горизонт широкими колоннами – тут двух мнений быть не может. Народная популярность Прокопенко не знает границ. На ежегодный фестиваль «Военная тайна», который он проводит, съезжаются со всех уголков страны десятки и десятки тысяч. Его документальные циклы на РЕН ТВ, кроме шуток, обладают едва ли не терапевтическим эффектом. Оно и понятно, ведь мы живем в эпоху плохих новостей. Как ни включишь телевизор, там всегда нехорошо – нас не любят и обижают, к нам обращены злые усмешки. Опять же новые санкции, старые проблемы, сплошные аварии и нескончаемые паводки… Да и глобальное потепление, товарищи, пока никто не отменял! Куда мужику податься? Единственно правильный ответ – к Прокопенко! Лишь там можно слегка расправить затекшие плечи, гордо подбочениться, приосаниться и хитро усмехнуться в ус: врешь, брат, нас голыми руками не возьмешь!

Кстати, рассказав о новогодних планах, РЕН ТВ одновременно подводит для себя и промежуточные итоги года уходящего. Точнее, итог всех последних лет, что на канале проводили кардинальный апгрейд. В эпоху начала распада телевизионной монополии «большой тройки» федеральных каналов РЕН ТВ нашел своего постоянного зрителя и непрерывно наращивает его охват. С 2014 года телесмотрение на канале поднялось на 36%. По итогам только уходящего года доля зрителей РЕН ТВ выросла на 6 с половиной процентов. Сейчас РЕН ТВ позиционирует себя как канал блокбастеров и остросюжетного контента. При этом речь идет не только о кино, но также о новостях, документальных проектах и музыкальных шоу.

Прокопенко, Анна Чапман и примкнувший к ним Олег Шишкин с его «Загадками человечества» и вообще вся линейка документальных циклов и расследований на канале – это, безусловно, телевизионный феномен, аналогов которому на отечественном телевидении не существует. Кстати, команду канала постоянно пополняют любимые народом харизматичные ведущие. Из последних «новичков» - брутальный натуралист Тимофей Баженов и комик Вадим Галыгин! Но РЕН ТВ – это еще и едва ли не самая продвинутая новостная служба в стране (является составной частью мультимедийного информационного центра «МИЦ Известия»). В 2018 году она вошла в тройку самых цитируемых служб теленовостей и удостоилась сразу трех статуэток премии ТЭФИ - «Информационная программа» за передачу «Новости», «Ведущий информационно-аналитической итоговой программы» Андрей Добров и «Информационно-аналитическая итоговая программа» - «Добров в эфире».

РЕН ТВ заключил контракты с крупнейшими мейджорами мирового кино, что позволило каналу превратиться в навороченный многозальный кинотеатр, на экранах которого демонстрируются самые современные и зрелищные блокбастеры – и не раз в неделю по выходным, а буквально каждый день. Все, что собирает в мире самую большую кассу, «сгружается» в итоге в кинолинейку РЕН ТВ. И речь идет не только о широкопрокатном кино, но и о сериалах. РЕН ТВ является эксклюзивным телепрокатчиком в России самой успешной в мире фэнтезийной саги «Игра престолов». Одновременно канал поставил на поток производство зубодробительных отечественных боевиков, которые держат у экранов мужиков как магнитом – «Отцы», «Стрелок», «Джокер».

И наконец РЕН ТВ всерьез озаботился досугом миллионов соотечественников, которые неприкаянными толпами шатаются по просторам российского музыкального телевещания, не являясь поклонниками творчества ни Киркорова (при всем к ним уважении), ни певицы Монеточки. Для них РЕН ТВ ставит в эфир только старые добрые шоу отцов мирового рока – Metallica, Rammstein, Aerosmith, AC/DC, Scorpions, а также культовых российских исполнителей от Кипелова до «Наутилуса Помпилиуса».