«Иволга» нравится пассажирам. Насколько - подсчитали социологи

Такие данные получили специалисты исследовательского холдинга «Ромир».

В опросе «Ромир» приняли участие 1000 жителей Москвы и Подмосковья, которые совершают поездки на «Иволге» не реже раза в месяц. Все характеристики электропоезда получили очень высокие оценки: не менее 82% опрошенных дали ответы «полностью удовлетворен» или «скорее удовлетворен».

В топ-3 технологических решений «Иволги», которыми оказались полностью удовлетворены 99% опрошенных, входят увеличенная до 140 сантиметров ширина дверей (благодаря этому решению посадка и высадка из поезда стали удобнее), отсутствие тамбуров и межвагонных перегородок (поезд реализован как единый состав), а также «умное» освещение (в дневное время свет холодный, а вечером теплый, что соответствует биоритмам человека).

98% респондентов довольны тишиной в салоне, а также плавностью хода поезда, которая достигается благодаря применению в его конструкции тележек с пневмоподвешиванием.

«В городе существуют специфические требования к любому транспорту, говорит генеральный директор консалтинговой компании "Инфомост" Борис Рыбак. И когда разрабатывают подвижной состав, есть целый набор условий, которые характерны именно для городов: это и технические параметры, и требования по экологии и комфорту, в том числе уровень шумов, которым соответствует «Иволга».

Интерьер и экстерьер «Иволги», разработанные по принципам бионического дизайна, высоко оценили 97% респондентов. Такое исполнение предполагает плавность линий и вдохновленные природой цвета и текстуры, что позволяет пассажирам чувствовать себя комфортнее в поездке.

«Иволга» хороша и с точки зрения эргономики салона, отмечают участники исследования: удобство сидений, а также их компоновка полностью удовлетворили 96% опрошенных, а поручни разной высоты и конфигурации (вертикальные с «теплым» покрытием, горизонтальные и «петли») высоко оценили 95% респондентов. Наличие многочисленных полок для багажа понравилось 94% опрошенных.

Среди главных плюсов «Иволги», по данным опроса, оказались и электронные табло, звуковые сигналы и навигация в вагоне, розетки для зарядки гаджетов, велосипедные стойки с креплениями, бесплатный высокоскоростной Wi-Fi.

Получилось, что «Иволга» в буквальном смысле «поезд мечты»: в рамках качественного этапа исследования специалисты «Ромир» определили характеристики идеального в представлении пассажиров современного электропоезда, и по абсолютному большинству критериев «Иволга» этим представлениям соответствует.

«Хотя для пассажира основными показателями качества перевозки являются время в пути и частота движения, при этом качество подвижного состава играет немаловажную роль, комментирует доцент Высшей школы урбанистики имени А. А. Высоковского Мария Роженко. Современный пассажир хочет поработать в общественном транспорте либо расслабиться. Для этого ему должно быть достаточно комфортно».

С тем, что «Иволга» очень комфортна, согласен и Кирилл Янков, председатель МОО «Союз пассажиров». «В "Иволге" много удобств, отвечающих современным требованиям пассажира это и интерактивные экраны, и USB-розетки, и Wi-Fi, отмечает он. - Кроме того, у "Иволги" шире двери, чем у сопоставимых моделей, сама компоновка салона больше предназначена для городских перевозок, для которых характерны поездки на короткие расстояния».

Вместе с тем в ходе опроса «Ромир» подавляющее большинство респондентов отметили наличие позитивных изменений за последние пять лет как в пригородном железнодорожном комплексе Москвы в целом, так и в качестве подвижного состава электропоездов. Трое из четырех опрошенных (75%) выделили положительные изменения в вопросе чистоты и комфорта электропоездов. Обновление подвижного состава оценили более половины (56%) пассажиров «Иволги». Треть респондентов (34%) обратили внимание на увеличение количества направлений электропоездов. Отсутствие вандализма и хулиганства стало важным фактором для 29% опрошенных. Кроме того, каждый четвертый респондент (24%) считает электропоезда одним из самых безопасных способов передвижения в столице.

«Иволга» современный городской электропоезд, выпускаемый Тверским вагоностроительным заводом (входит в АО «Трансмашхолдинг»). Он станет основным составом на первых маршрутах Московских центральных диаметров «Одинцово-Лобня» и «Нахабино-Подольск», которые начнут работу в конце 2019-начале 2020 года. При этом москвичи и гости столицы могут оценить удобство «Иволги» уже сейчас: два базовых пятивагонных состава сегодня курсируют по направлению Белорусский вокзал-Усово.