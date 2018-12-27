Парень, совершивший дрифт на BMW возле Вечного огня: «Извините, я не знал»
Видео, на котором водитель совершает дрифты на машине BMW возле Вечного Огня в Люберцах, вызвало негативную реакцию в соцсетях. После проверки информации столичная полиция задержала 19-летнего водителя.
- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейскими было установлено, что он въехал на площадку мемориала памятника Воина-освободителя с Вечным огнем, расположенную по Октябрьскому проспекту в Люберцах, – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Сам парень приехал из Пензенской области, временно проживал в Московской области. В тот вечер он взял в аренду BMW, чтобы покататься в Люберцах, а после въехал на воинский мемориал и стал совершать дерзкие дрифты.
Во время допроса полицейскими, 19-летний Вадим не стал отрицать, что совершал дрифты, но говорит, что не видел рядом военный мемориал.
Задержан люберецкий дрифтер.
- Я, на самом деле, в шоке. Я не видел, что там Вечный огонь. У меня у самого там воевал прадед и дед. Я отношусь к этому с уважением. Я больше не хочу такого повторять. Извиняюсь перед обществом, я не такой, как думаете. Мне стыдно. Принес может даже боль, - сказал Вадим Л.
- Вы ранее судимы? - спросил полицейский.
- Да.
- Наркотики употребляете?
- Нет.
- Вы за рулем были в состоянии алкогольного опьянения?
- В тот момент я не был пьян.
Однако уйти от наказания парню не удастся. В отношении него уже составлен протокол по статье «Мелкое хулиганство», ему грозит штраф в размере 2500 рублей или административный арест на срок до 15 суток.