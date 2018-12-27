Надежда Бабкина готовит премьеру

Народ закупается ингредиентами для приготовления оливье, а Надежда Бабкина уже вовсю репетирует премьеру.

17 января в театре Надежды Бабкиной стартует новая постановка - спектакль «Москва и москвичи».

Певица обещает музыкально-театральное действо, в котором, вдохновившись «энциклопедией русской жизни» бытописателя Москвы Владимира Гиляровского, посредством языка танца рассказывается о том, как на протяжении ХХ века менялась столица, менялись быт и нравы ее жителей, развивались стили и направления танцевального искусства.

В этой постановке сцена оживает в прямом смысле слова. Здесь партер превращается в подмостки, а зрители оказываются полноправными участниками действия.

Ансамбль танца «Русские сезоны», балет «Живая планета», Надежда Бабкина и ансамбль «Русская песня», фолк-рок-группа «После 11», дуэт аккордеонистов «Братья Бондаренко» и детский хореографический ансамбль «Буратино» наполнят этот дворик голосами самых разных эпох – от мелодий начала ХХ века до рок-н-ролла и ультрамодных музыкальных течений наших дней. Текст «за кадром» прозвучит в исполнении Вячеслава Манучарова.

Авторы проекта: хореограф-постановщик Николай Андросов, режиссер Любовь Гречишникова, композитор Михаил Броннер и художник-постановщик Роман Ватолкин.

Это постановка, где необычно все, и даже антракт! «Буфетное время» в антракте любой желающий может провести с пользой для фигуры и испытать свою гибкость и чувство ритма.

ГДЕ: Театр «Русская песня», метро Проспект Мира, Олимпийский проспект, дом 14.

КОГДА: 17 января в 19.00

ЦЕНА БИЛЕТА: от 800 рублей-2500 рублей.