Птаха против Оби уан Кеноби: рэперы устроили перестрелку из травматических пистолетов в Москве

Рэп - штука, конечно, жесткая. Иногда словесные «баттлы», которые раскачиваются в соцсетях, вырываются на улицы больших городов...

Накануне стало известно, что в центре Москвы совершено нападение на рэпера по прозвищу Птаха (по паспорту - Давид Нуриев). Теперь вот история обросла подробностями.

Оказалось, что на Птаху напал его же коллега по цеху, рэпер Obi 1 Kanobe (псевдоним парень взял, как мы понимаем, в честь персонажа «Звездных войн»). Оби, кстати, был вооружён бейсбольной битой. А ещё его сопровождали двое друзей.

Картина маслом. Оби подкараулил Птаху у дома. Окрикнул. Кинулся на Птаху с битой. Тот побежал.

Оказалось, что на Птаху напал его же коллега по цеху, рэпер Obi 1 KanobeФото: YouTube

В Сети появилась видеозапись: крики, выстрелы. А потом уже Птаху пытается загородить собой проходивший мимо полицейский...

Позже Оби объяснил, что это такое было.

Оказалось, у них уже давно разногласия - взаимные оскорбления в интаграмчиках, дерзкие заявления и все такое. Адрес оппонента он нашёл в Интернете.

Птаха против Оби уан Кеноби: В Москве рэперы устроили перестрелку из травматических пистолетов.

«На птаху не нападало «трое человек с битами», только один я и одна бита и два парня кот попросил поснимать, стрелять он первый начал по мне , когда я бежал за ним с битой, после где то третьего выстрела мой друг тоже достал травмат и сделал два раза в воздух», - написал рэпер в Твиттере (пунктуация и орфография сохранена).

Сам Птаха тоже уже выложил в соцсети видео, где он обещает «разобраться» с напавшим на него «коллегой».

В общем, шоу продолжается.

В пресс-службе московской полиции рэперские разборки пока никак не комментируют.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

В центре Москвы избили рэпера Птаху

Известного российского рэпера Давида Нуриева, более известного как Птаха, избили в центре Москвы. Данную информацию уже подтвердила менеджер артиста Марина Евстафьева. По ее словам, несколько человек напали на рэпера со спины, однако он сумел среагировать и дать "сдачи" (подробности).