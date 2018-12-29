Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв открыл новый путепровод на Волоколамском шоссе в Красногорске

В подмосковном Красногорске сегодня вечером открылся новый путепровод на Волоколамском шоссе. Он переброшен через железную дорогу Рижского направления. Старт движению дал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Путепровод - часть будущей Красногорской многоуровневой транспортной развязки. Жители города прекрасно знают этот участок: из-за большого потока машин и светофора длинные пробки здесь образовывалось не только в часы пик. Теперь же пропускная способность трассы увеличилась в обе стороны - в Москву и обратно.

- Это была большая проблема в Красногорске - движение здесь практически парализовано, - сказал во время открытия путепровода Андрей Воробьёв. - Сегодня мы открыли первый этап развязки, он уже позволит существенно снизить плотность движения. Окончательно развязка будет сдана в сентябре 2019 года, появятся вспомогательные подъезды к ней. Я очень надеюсь, что ситуация в корне изменится.

Открытие путепровода стало для Красногорска долгожданным событием, прекрасным подарком к Новому году. Первые машины двинулись по эстакаде под залпы салюта.

Новая транспортная развязка на пересечении Волоколамского и Ильинского шоссе строится в три этапа. На первом этапе помимо собственно возведения путепровода длиной 358 метров здесь были переустроены инженерные коммуникации, в ходе работ спрямили русло реки Баньки.

Губернатор поблагодарил строителей, которые завершили объект в срок.

- Жители Красногорска давно ждали этот путепровод, писали нам, - отметил Андрей Воробьёв. - Мы и дальше будем устранять пробки там, где ситуация очень сложная.

К осени будущего года будет достроена левая сторона путепровода, а также появится ещё один путепровод на съезде с Волоколамского шоссе на Ильинское, появится надземный пешеходный переход через Ильинку, мост над рекой, разворотная эстакада на Волоколамке на территории Москвы.

Работы ведутся параллельно на всех участках, здесь задействовано около 330 специалистов и 80 единиц техники.

По оценкам специалистов, пропускная способность будущей развязки - около 80 тысяч машин в сутки.

ЯЗЫКОМ ЦИФР

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