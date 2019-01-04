Остатки оливье и кожура мандаринов переедут на загородные свалки и станут «бомбой замедленного действия».

Новогодние праздники - один из самых «мусорных» сезонов. В разы возрастает потребление. А следовательно - и объемы отходов, которые улетают в мусорные баки. Пакеты от подарков, бутылки из стекла и пластика, остатки пищи с хлебосольных столов. Экологи хватаются за голову. Шутки шутками, но на самом-то деле история серьезная.

«СЛИШКОМ МНОГО ЗАМОРОЧЕК»

Вспомните прошедший год, 2018-й. Для жителей некоторых подмосковных городов и районов Москвы он прошел под знаком «мусорных войн». Огромные мусорные свалки в какой-то момент как прорвало, они вдруг начинали «дурно пахнуть». Неприятный запах разносился в радиусе нескольких километров. Стонали Балашиха, Люберцы, Реутов с соседними московскими микрорайонами, Волоколамск стонал и другие. Заложенные еще в лохматые советские годы мусорные полигоны оказались забиты под завязку. Россия дошла до точки, когда нужны кардинальные меры. Иначе потонем в собственном мусоре и задохнется, к чертовой бабушке.

В Подмосковье, куда сегодня вывозится львиная доля московского мусора, запустили программу рекультивации самых больших свалок, обещают в ближайшие пару лет вообще закрыть все полигоны твердых бытовых отходов. Взамен сейчас строят предприятия, которые будут перерабатывать бОльшую часть мусора, следом должны появиться современные безвредные для экологии и людей мусоросжигающие заводы. Но чтобы вся эта система заработала, перестроиться нужно и самим гражданам.

Например, с 1 января Московская область официально перешла на раздельный сбор мусора. Там теперь всюду стоят контейнеры двух цветов. В серые баки нужно выбрасывать так называемые «мокрые» отходы, то есть остатки пищи. В синие - все прочее: бумагу, пластики, металл, дерево.

Недовольных много. Обычная реакция: «Два пакета теперь собирать? Нафиг мне это надо! Слишком много заморочек».

А вот экологи объясняют, что с раздельным мусором этих самых «заморочек» меньше. Это проще и дешевле. Стоит только втянуться. Ну втянулись же со временем в такой ритм страны Европы, Япония и США. И ничего.

40% НАШИХ ОТХОДОВ - ОСТАТКИ ПИЩИ

- На самом деле раздельный сбор мусора для нашей страны никакая не новость, - говорит глава московского отделения Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов. - Вспомните советское время. Школьники собирали макулатуру, металлолом - не переработку, всюду стояли пункты приема стеклотары - это уже для возвращения стекла в оборот. Помните, макулатуру еще меняли на книги. Была такая мотивация. У нас почти половина населения знает, как это было. Этим людям не составило бы большого труда вернуться к такому же раздельному сбору мусора.

Мы заехали в гости к экологу, чтобы посмотреть, как устроен раздельный сбор мусора в масштабах отдельно взятой московской квартиры. У Расулмухадмедова двушка в районе Аэропорт.

- Процентов 30-40 всех наших сегодняшних отходов - органика, различные пищевые отходы, - объясняет эколог. - И это именно то, что потом «отравляет» свалки.

Эколог объясняет на пальцах. Именно из-за разложения органики на глубине мусорных полигонов образовываются свалочные газы. Если нет доступа кислорода - аммиак, если воздух на глубине все-таки есть - метан и углекислый газ. Когда внутри тела полигона переизбыток свалочных газов и под давлением они начинают движение. Если уходят к поверхности, вот вам и вонь, которую потом несет ветром к ближайшим домам - как в районе нашумевшей свалки «Кучино» в Балашихе, которую закрыли после жалоб жителей во время прямой линии с президентом.

В общем, Расулмухамедов уже лет пять как органику утилизирует сам, не выбрасывая ее в общих пакетах.

- Вот, - показывает на раковину. - Измельчитель пищевых отходов.

Остатки оливье и кожура мандаринов переедут на загородные свалкиФото: Александр РОГОЗА

РЕЖЕ ВЫНОСИТЬ МУСОР. И НЕ ПАХНЕТ

Хм. Я такие штуки, опять же, в кино видел. Измельчитель (он же диспоузер) находится в сливе, который, когда не нужен, прикрывается решеточкой.

- С тарелки остатки пищи вычистил - сюда, огрызок от яблока - сюда, - продолжает эколог. - Куриная кость, косточка от фрукта. Он все это перемелет буквально за несколько секунд.

Органику измельчают не ножи, как некоторые думают. На стенках так называемой дробильной камеры есть небольшие неровности. Когда включаешь диспоузер (он, к слову, электрический), камера начинает вращаться, перемалывая все содержимое. Элмурод Расулмухамедов демонстрирует нам работу измельчителя на кожурках от мандаринов. Пять секунд и от них остается субстанция, которая со спущенной струей воды уносится в канализацию.

- Никакого урона для окружающей среды, - говорит эколог. - Зато представьте: вам нужно на 40 процентов реже бегать выносить мусор. А еще у вас на кухне нет запаха, если вы не вынесли пакет в течение суток-двух.

Такую штуковину, диспоузер, сейчас можно купить за 10-11 тысяч рублей. На рынке только заграничные модели.

- Этим летом мы общались с отечественной производственной компанией, которая могла бы начать выпускать собственные измельчители, - говорит Расулмухамедов. - По их расчетам, в рознице диспоузер стоил бы около 5-6 тысяч рублей. Мы хотим обратиться к московскому правительству с просьбой устанавливать в новых московских домах, которые строят под программу реновации раковины с более широким сливом - чтобы можно было устанавливать измельчители. Чем больше жителей, столицы на них перейдет, тем проще будет всем. В том числе и городским службам. Никаких неудобств с точки зрения коммуникаций это не доставит - у канализационной системы Москвы очень большой запас по загрузке.

Измельчитель (он же диспоузер) находится в сливе, который, когда не нужен, прикрывается решеточкойФото: Александр РОГОЗА

«МЫ ВЫБРАСЫВАЕМ НЕ МУСОР, А СЫРЬЕ»

- Поймите одну простую вещь: сейчас мы выбрасываем не мусор, а сырье, - продолжает эколог. - Большую часть того, что мы выбрасываем в мусорку, можно перерабатывать еще и еще. Пластик, бумагу, металл в виде той же фольги, которую мы повсеместно используем.

Мой собеседник показывает стоящий в углу комнаты бумажные пакеты с макулатурой.

- Опять же, по статистике до 10% наших отходов - бумага. Это тоже органика. На свалках она гниет. Но при системе переработки это закрытый цикл. Мы ее можем постоянно возвращать в оборот. Многие россияне почему-то думают, что ресурсы бесконечны. Но это не так. Почему мы не экономим собственные ресурсы, как все развитые страны мира?

Многие жители дома, в котором живет Расулмухамедов, вот так же в течение нескольких недель набирают пакеты с макулатурой и передают сотрудникам управляющей компании. Те уже большими объемами передают переработчикам. Это не приносит каких-то серьезных денег (1-2 рубля за килограмм), но зато такая система гораздо эффективней.

Впрочем, по оценкам экологов, самая вредная история сейчас - пластик. У нас в стране его по большому счету не знали до конца 80-х. Вспомните - продукты из магазина перли в авоськах.

- Львиная доля мусора, которым загажены сейчас леса, полосы вдоль дорог, пляжи - пластик, - объясняет Расулмухамедов. - Пластиковые бутылки, пакеты, одноразовая посуда, которую наши люди берут с собой на отдых.

В глобальном смысле экологи ратуют за то, чтобы человек от пластика отказался.

- Его надо заменить на материалы, которые проще утилизировать. Бумага, фольга.

Чешу макушку и, конечно, сразу вспоминаю заграничные фильмы, где люди тащат из супермаркетов продукты не в пластиковых пакетах, а бумажных.

Есть о чем подумать.

На прощание Расулмухамедов дает нам еще пару цифр. Это про то же «Кучино». Полигон, напомним, закрыли. Отходы туда уже не свозят. Но нельзя же просто забросать свалку сверху землей и забыть про нее. Внутри, на глубине, из-за разложения органики продолжает набираться свалочный газ. Его обязательно нужно вывести наружу, иначе однажды и рвануть может. Для этого в теле полигона проложили систему труб. Газ идет по ним к двум высокотемпературным факелам, которые сжигают все отравляющие вещества.

- Два факела в сумме сжигают 2,5 тысяч кубометров газа в час, - говорит эколог. - Но по расчетам в полигоне каждый час вырабатывается до 3 тысяч кубометров газа. Больше, чем сжигается. Разница между ними постепенно сокращается. Но для того, чтобы в итоге выкачать весь свалочный газ, потребуется больше десяти лет. И такую работу предстоит провести по каждому закрытому полигону. Делайте выводы сами. Нам нужно учиться разделять мусор.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/684717" frameborder="0"></iframe> Остатки оливье и кожура мандаринов переедут на загородные свалки и станут «бомбой замедленного действия».

КАЛЬКУЛЯТОР ЮНОГО ЭКОЛОГА

500 кг мусора в среднем производит ежегодно каждый москвич

До 50 кг из этого - одна только бумага

12,5 млн. человек живет официально в Москве

625 тысяч тонн макулатуры можно было бы ежегодно собирать, если бы каждый житель Москвы не выбрасывал бумагу в общие баки

Это - годовой объем мусора, который завозится на любой самый крупный мусорный полигон Подмосковья

(Данные Всероссийского общества охраны природы).