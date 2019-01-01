2019-01-01T16:07:43+03:00
Общество

Собянин поручил уволить директора парка Горького после обрушения моста на каток

Происшествие произошло в новогоднюю ночь, пострадало 13 человек [видео]
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Последние два года кресло директора Центральный Парк культуры и отдыха имени Горького занимала Марина ЛюльчукПоследние два года кресло директора Центральный Парк культуры и отдыха имени Горького занимала Марина ЛюльчукФото: Личный архив
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Мэр Москвы поручил Департаменту культуры уволить директора парка Горького после обрушения моста на каток. Инцидент произошел в новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, как раз, когда звучал бой курантов. Люди, стоявшие на пятиметровом деревянном мосту, упали вниз на каток. Пострадало 13 человек, с ушибами их доставили в больницу. Участок, где произошло ЧП оградили, и празднование на катке продолжилось.

Утром 1 января к пострадавшим в больницу приехал мэр Москвы Сергей Собянин.

- Проведал пострадавших при обрушении моста в Парке Горького. Слава богу, тяжелых травм нет, но людям праздник испортили основательно, - сообщил в соцсетях Сергей Собянин.

Происшествие произошло в новогоднюю ночь, пострадало 13 человек Фото: Михаил ФРОЛОВ

Происшествие произошло в новогоднюю ночь, пострадало 13 человекФото: Михаил ФРОЛОВ

Момент обрушения моста в Парке Горького.

По словам мэра столицы, в больницах до сих пор находятся 12 человек. Собянин пожелал им скорейшего выздоровления. В свою очередь, врачи делают все возможное, чтобы скорее отпустить людей домой.

Сергей Собянин принял решение помочь пострадавшим материально. Причем всем, несмотря на то, что большинство не москвичи. Людям выплатят компенсацию до 500 000 рублей.

Расследование происшествия продолжается, сейчас выясняют, кто виноват в том, что была создана такая слабая конструкция, не соблюдались правила безопасности.

Момент обрушения моста в Парке Горького.

- Но уже очевидно, что администрация парка допустила серьезную недоработку. Поручил Департаменту культуры уволить директора парка. Хотя, должен сказать, что это решение для меня непростое, - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Последние два года кресло директора Центральный Парк культуры и отдыха имени Горького занимала Марина Люльчук. Ранее она почти четыре года возглавляла Мосгорпарк. В свое время она занималась благоустройством парка Олимпийской деревни, Крымской набережной, парка Садовники, Гончаровского парка, Сиреневого сада и Аршиновского парка.

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