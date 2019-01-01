Трое молодых людей устроили заплыв по Москве-реке в новогоднюю ночь

В распоряжении «Комсомольской правды, оказалось необычное видео, снятое в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января в районе парка Зарядье в самом центре Москвы.

На записи запечатлено, как три молодых человека устроили заплыв по Москве-реке. Причем все происходящее снимали сами пловцы, решившие, судя по всему, таким необычным образом отметить праздник.

На кадрах видно, что на полпути у героев ролика был своеобразный «привал»: они забрались на льдину, чтобы попозировать. А добравшись до другого берега, экстремалы даже выпили шампанского с людьми, встречавшими Новый год в парке «Зарядье».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/684911" frameborder="0"></iframe> Заплыв по Москва-реке в новогоднюю ночь.

Кстати, стоит отметить, что это уже не первый подобный заплыв в России за последнее время. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в декабре прошлого года четверо сибиряков, переодевшись в Дедов Морозов и взяв мешки с подарками, переплыли Ангару в 20-градусный мороз. В общей сложности они преодолели полтора километра, а потребовалось им на это двадцать с половиной минут. И все это не просто так, а ради эффектного видео.