В центре Москвы автокран протаранил пешеходный мост

Авария с участим строительного автокрана произошла днем в среду, 2 января, в центре Москвы, на оживленной улице Хамовнический вал. Грузовик во время движения задел пешеходный мост.

- По предварительным данным, в результате ДТП погиб пассажир автокрана. Водитель госпитализирован, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе УГИБДД УМВД по Москве.

Пешеходы, которые двигались по мосту в момент столкновения, не пострадали. Очевидцы сняли последствия ДТП на видео. Сейчас на месте работают экстренные службы. В столкновении виноват водитель грузовика, который не рассчитал габариты автомобиля.

- Движение на данном участке автодороги не затруднено, - пояснили в столичной Госавтоинспекции.

Пешеходный мост в ближайшее время будет обследован специалистами. По предварительным данным, его конструкция получила лишь незначительные повреждения.