Погода в Москве 5 - 13 января: на старый Новый год ударит 26-градусный мороз!

Глобальное потепление? Нет, не слышали. Нынешняя зима в столице вполне серьёзная - с морозцами, сугробами, снегопадами. Хоть и без лютой стужи. Пока.

Вторая половина новогодних каникул будет холодной, с температурой на 4 градуса ниже климатической нормы. Таков прогноз Гидрометцентра России на 5 - 13 января 2019 года.

В субботу, 5 января, ночью в мегаполисе -7…-9 градусов, в Подмосковье до -11, местами до -14 градусов. Днём -6…-11, облачно, с прояснениями, небольшой снег.

В воскресенье, 6 января, ночью -9…-14, по области местами может подморозит до -19 градусов. Днём -8…-13, облачно, с прояснениями, возможен небольшой снег.

На Рождество, в понедельник, 7 января, ночью -14…-19 градусов (учтите это, если в рождественскую ночь планируете идти в храм на службу). Днём -10…-15 градусов. Облачно, с прояснениями, в некоторых районах столицы и области будет сыпать небольшой снег.

Во вторник, 8 января, в последний из праздничных выходных дней, пасмурно и снежно. Под утро до -17 градусов, днём потеплеет до -6…-11. Перемены в погоде объясняются тем, что на смену скандинавскому антициклону придут атмосферные фронты циклона с Атлантики.

В среду, 9 января, в первый рабочий день 2019 года, тоже облачно, ожидается снегопад. Ночью -8…-13 градусов, днём -5…-10.

В четверг, 10 января, снег будет идти, но небольшой и не повсеместно. Ночная температура -10…-15 градусов, дневная -4…-9.

В пятницу, 11 января, в облаках появятся просветы, временами ещё будут кружить снежинки. Под утро -8…-13 градусов, днём -5…-10.

В субботу и воскресенье, 12 и 13 января, резко похолодает. Ночная стужа окрепнет до -21…-26 градусов, днём тоже особо не согреешься, на улице -16…-21. Зато солнечно и без осадков! Причина грядущих морозов - вторжение ледяного воздуха из Арктики.