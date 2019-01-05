Москва новогодняя: окошки для знакомств, грелки для рук и керлинг для всей семьи

Вот не зря говорят, что человеческие возможности безграничны. Особенно у нас - в России. Даже если бы этих выходных был целый месяц, никто бы не пожаловался. Главное, находить в себе силы и хотя бы иногда выползать из своей берлоги. За ее пределами столько всего интересного.

Москва, увешанная гирляндами и елочными игрушками, буквально светится от счастья. Вовсю идет фестиваль «Путешествие в Рождество» (78 площадок по всей столице). Работают катки, лыжные трассы, ледовый театр. Многочисленные инсталляции превратили Москву в сказочный город. Мерцают не только елки, но и здания, деревья, фонарные столбы, мосты. На Тверском бульваре заработал целый парк развлечений. Бесплатно. На Новом Арбате можно сыграть в настоящий керлинг. Этот тот самый вид спорта, когда спортсмен толкает круглый камень, а его товарищи судорожно трут щетками лед.

Площадка для игры в керлинг.Фото: Михаил ФРОЛОВ

В общем, даже обычная прогулка в эти дни обещает быть интересной.

«ЗАЯЦ, ТЫ МЕНЯ СЛЫШИШЬ?»

Главная цель, которую я поставил перед собой, это найти хотя бы одну рукогрелку. Как бы вам объяснить. Представьте себе шестигранную тумбу высотой с человеческий рост и двенадцатью дырками. Просовываешь в них руки и стоишь со счастливым лицом. Пока ладони не согреются. Я думаю, изобретатели на этом не остановятся. И настанет время, когда на улицах Москвы появятся спиночесалки, пяткощекоталки, волосыпоправлялки и стограммовналивалки (последние исключительно по праздникам).

Но прежде на моем пути встретилось онлайн-окошко, перед которым я залип минут на двадцать. На станции метро «Тверская» установили большой экран, а заодно вебкамеру, которая передает картинку на станцию «Площадь Революции». Там установлен такой же портал. И пассажиры могут видеть друг друга в режиме реального времени. И слышать тоже.

Дети в восторге от такого "сказочного портала".Фото: Михаил ФРОЛОВ

Я поначалу отнесся к этому скептически. Но потом, когда мне помахала ручкой какая-то брюнетка, воспрял духом и даже втянул живот. Люди подходят к окошку семьями и, словно на «Поле чудес», передают привет.

Один оборванец показал мне средний палец и даже не подумал убегать. Конечно. Я ведь не могу пройти сквозь экран. Еще через пару минут к порталу подошла девушка с огромными заячьими ушами на шапке. И помахала лапкой. Я все пытался взять у нее номер телефона, но связь между гаджетами сильно барахлит. И та, видно, не поняла, чего я хочу.

Короче, славная вещица.

Новогодняя елка на Лубянской площади.Фото: Михаил ФРОЛОВ

ДЕРЖИ ГОЛОВУ В ХОЛОДЕ, А РУКИ В ТЕПЛЕ

В праздничные дни на фоне искушенных замученных москвичей особенно хорошо видно приезжих. Они радуются каждой елочке. И готовы делать селфи даже в метро - возле стены с надписью «Театральная». Чего уж говорить о Тверском бульваре, который сейчас утопает в огнях.

Многочисленные инсталляции превратили Москву в сказочный город.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Здесь, среди прочих развлечений, я, наконец, нашел ту самую рукогрелку! Она застенчиво выглядывала из-за дерева - недалеко от памятника Сергею Есенину. Рядом с чудо-устройством крутились дети. И просовывали в дырки не только руки, но и мобильные телефоны, пластмассовые лопатки и даже головы. Я, словно перед каким-то преступлением, огляделся, вздохнул и затолкал кулаки в отверстия. Внутри, действительно, циркулирует теплый воздух. И через полминуты руки мои согрелись (до этого я специально слепил несколько снежков).

Люди приходят в полный восторг, когда узнают, для чего нужна эта тумба. Рукогрелка тянет к себе как пружинная кровать в детстве. А вот дырочки для зарядки USB-устройств уже разломаны и не работают. Издержки праздника.

В Москве не очень холодно, но рукогрелки пользуются дикой популярностью. Синоптики обещают, что в ближайшие дни подморозит, так что спрос на уникальное развлечение будет только расти.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Всего в Москве сейчас функционируют 13 рукогрелок. И если вы все же решитесь повторить мой опыт, сделать это можно на Тверском бульваре (там есть сразу две тумбы), Площади Славы, улице Профсоюзной (вл. 41), Ореховом бульваре (вл. 14), улице Городецкой (вл. 1), бульваре Дмитрия Донского (вл. 24), улице Хачатуряна (вл. 13), Площади Юности (Зеленоград), Строгинском бульваре, дом 8 (Троицк), улице Новопесчаной (вл. 12), Сиреневом бульвар (вл. 1) и улице Ярцевской, дом 21.

Всего в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество" открыто 78 площадок.Фото: Михаил ФРОЛОВ

ШАХ И ПАТ

Из других развлечений больше всего понравился «Лабиринт и металлический шарик». Я не знаю, может, у этой игры есть какое-то другое название. Официальное. Не суть. Смысл аттракциона заключается в следующем. Перед вами круглый большой деревянный цветок (с таким диаметром, что полностью обхватить его сможет только взрослый человек). Внутри, под пластиком, лабиринт. И, как вы догадались, металлический шарик. И нужно двигать этим цветочком так, чтобы шарик попал в самый центр. Я так увлекся, что за мной выстроилась очередь. Один мальчик хныкал и хотел тоже побыстрее попробовать. Но бабушка ему объяснила, что дядя тоже хочет играть. Когда я понял, что речь идет обо мне, я схватил свой рюкзак, брошенный неподалеку, и немедленно ретировался.

«Лабиринт и металлический шарик».Фото: Павел КЛОКОВ

И почти сразу услышал приятный женский голос:

- Не хотите ли сыграть?

Необычные шахматы.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Девушка по имени Вероника пригласила меня сразиться в необычные шахматы. На доске вместо привычных 32 фигур есть только 16 (и 25 клеток вместо 64). У каждого игрока есть четыре пешки, ладья, конь, слон, ферзь и король. Короче, безумие. Но даже тут я умудрился загнать короля Вероники в угол - да так, что у нее не осталось больше ходов. В шахматах такая ситуация называется патом. Девушка очень обрадовалась, потому что играть толком не умеет. Скажем, один раз мне ей пришлось подсказать, как ходит слон.

РАЗБЕГ, ТОЛЧОК - И СТЫДНО ПОДНИМАТЬСЯ

Но ничего, подумал я. И выдвинулся на Новый Арбат к 21-му дому, где залили сразу три площадки для игры в керлинг. Для меня этот вид спорта сродни финскому бегу с женами на плечах. То есть - полная экзотика. (Однако когда начинаешь смотреть игру по телевизору, непременно втягиваешься - особенно если команды женские).

В центре Москвы бесплатно поиграть можно будет до 13 января. Если вас много и вы хотите организовать матч, следует записаться заранее на сайте. Если вы один, то можно прийти в любое время (с 12.00 до 21.00) и попробовать.

В центре Москвы царит праздничное настроение.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Только убедитесь, что вас никто не снимает на видео. А то я, например, вместо того, чтобы оттолкнуться по -человечески и скользить по льду на одном колене, рухнул сразу на оба. И мой камень даже не добрался до дома (той самой мишени, в чью сторону все целятся). Инструктор сделала вид, что это нормально. Особенно учитывая то, что многие москвичи пытаются блеснуть мастерством под градусом. И падают не только на колени, но и на спину, живот и даже голову.

Кстати, до 13 января на площадках пройдет сразу несколько мастер-классов под руководством звездных керлингистов (расписание на том же сайте). Например, победителя и призера чемпионатов мира Даниила Горячева или двукратной чемпионки Европы и двукратного призера чемпионата мира Екатерины Галкиной.

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