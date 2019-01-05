В Центральном детском магазине сработала сигнализация - всех посетителей эвакуировали

Вечером 5 января возле Центрального детского магазина на Лубянке собралась огромная толпа народу. В основном молодые родители с детьми. Они пришли за покупками. Однако на шестом этаже здания внезапно сработала сигнализация. И людей попросили срочно покинуть помещения.

- Почему, из-за чего, мы так и не поняли, - рассказали «Комсомолке» очевидцы эвакуации. - Ни открытого огня, ни даже задымления мы не заметили. Хотя тревогу назвали пожарной.

Посетителей и сотрудников ЦДМ вывели на улицу примерно за десять минут. По их словам, на выходе образовалась давка. Родители поднимали своих маленьких детей как можно выше, чтобы тех не задавили.

ЦДМ эвакуировали из-за пожарной тревоги.

На место выехали специалисты столичного управления МЧС и почти сразу определили, из-за чего сработал сигнал.

- На шестом этаже расположена кухня одного из кафе, - рассказали «КП» в пресс-службе ведомства. - И, соответственно, электрические плиты и печи для готовки еды. Их разогрели до такого состояния, что датчик отреагировал. Такое бывает довольно часто.

В 18.00 телефон детского магазина на Лубянке не отвечал. На месте продолжают работать оперативные службы.

Отметим, что посетителей ЦДМ эвакуируют не в первый раз. Правда, чаще всего это происходит из-за анонимных звонков. Пик телефонного терроризма пришёлся на осень 2017 года, когда за два месяца поступили сообщения об угрозе взрыва более, чем на 500 объектах.

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