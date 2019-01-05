Каскадерская елка в Москве: покататься на биг-футах и закидать снежками пиратов.

Если в кинотеатрах нужно выбирать "Елки. Последние" или "Т-34", то в парке киноприключений елки и танки в одном шоу "Буратин". Приезжаете всей семьей на новогоднюю сказку, а попадаете будто на съемки боевика. Бронетехника, советские грузовики, киношные павильоны с граффити - на площадке в нескольких метрах от "Мосфильма" иногда и, правда, снимают фильмы. Но сейчас там проходит новогоднее шоу. Детворе разрешили открывать двери машин, играть в кузовах. Бах! Танки готовят в бой. В металлических сетках зажгли огонь, а каскадеры на мотоциклах поехали по кругу.

Дети не отказались бы покататься и на танкеФото: Михаил ФРОЛОВ

- Не взорвется? - спрашивал маленький Никита у папы.

- Нет. Тем более вон сотрудник МЧС ходит. Значит все под контролем, - ответил отец.

- А на танке когда покатают?

На площади катали на биг-футах (машинах на больших колесах), а потом началось шоу. Причалил космический крейсер "Летучий Голландец", вышли космические пираты, под предводительством галактического злодея Карр Аббаса. С ним пришельцы Базука и Лисука.

В металлических сетках зажгли огонь, а каскадеры на мотоциклах поехали по кругу.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Вы тут для Ютуба снимаете? Не видать вам лайков, как лысины Трампа, - грозит Мальвина. - Я сейчас позову брата по имени Буратин.

Сначала дети и взрослые хихикали, ведь как деревянный мальчик сможет справиться с такой бандой.

- Если сил не хватит, то мы поможем, - подшучивали с трибун.

- Танки давайте, - кричали мужчины.

- Или чудо, - кричали женщины.

на площадке в нескольких метрах от "Мосфильма" иногда и, правда, снимают фильмы. Но сейчас там проходит новогоднее шоуФото: Михаил ФРОЛОВ

Мальвина стала жаловаться Буратину, что злодеи забрали с собой ее друзей. Но русский брат позвал друзей с битами, пригнал танк и несколько мотоциклистов, которые буквально взлетали перед публикой. Над трибунами по канатам ходили Бабки Ежки. После взрывов, огненного шоу, выезда танка и появления русского Деда Мороза иностранные гости решили отступать. Победа!

После этого закидывать снежками пиратов и запрыгивать на галактический крейсер разрешили всем. Детвора с легкостью забралась на танк, а родители фотографировали.

- А покататься на танке можно? - кричали дети.

- Не сегодня, - огорчил один из каскадеров.

Детям такие приключения явно понравились больше, чем обычный новогодний утренник.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Но продолжили катать на биг-футах, разрешили фотографироваться с каскадерами и на мотоциклах. Детям такие приключения явно понравились больше, чем обычный новогодний утренник. А советского персонажа Буратино, который эволюционировал и превратился из доверчивого простачка в настоящего супер героя спасающего мир, зауважали даже взрослые.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/685166" frameborder="0"></iframe> Каскадерская елка в Москве: покататься на биг-футах и закидать снежками пиратов.

ГДЕ: Москва, 2-й Сетуньский проезд, дом 3. Ближайшая станция метро "Киевская".

КОГДА: 12.00, 15.00 до 6 января 2019 года.

СТОИМОСТЬ: от 1000 до 2500 рублей. Дети до 3-х лет – бесплатно (по одному билету в сопровождении взрослого).