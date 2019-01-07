В Москве умер двухлетний ребенок, проглотивший бабушкину таблетку от аритмии сердца

Московские следователи разбираются в обстоятельствах гибели двухлетнего мальчика.

- 4 января родители оставили ребенка у бабушки и дедушки, а сами ушли в гости к друзьям, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах. - Когда взрослые отвлеклись, малыш обнаружил в одном из шкафом бабушкину «аптечку», в которой хранились различные лекарства. Он решил попробовать одну из таблеток. Но взрослым ничего не сказал. Вскоре ребенок пожаловался на то, что ему плохо - больно в районе груди.

Бабушка и дедушка вызвали скорую помощь. Ребенка, к тому времени уже потерявшего сознание, срочно госпитализировали. В течение следующих двух суток врачи боролись за его жизнь, но 6 января мальчик скончался.

В Следственном комитете сообщают, что проводится доследственная проверка. По предварительной версии, погибший мальчик проглотил таблетку от аритмии сердца.

- По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - заявили в СК.