2019-01-07T21:53:09+03:00
Происшествия

В Москве умер двухлетний ребенок, проглотивший бабушкину таблетку от аритмии сердца

Следственный комитет начал доследственную проверку
Семен ЕЛЕНИН
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Ребенок обнаружил в одном из шкафом бабушкину «аптечку»Ребенок обнаружил в одном из шкафом бабушкину «аптечку»Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Московские следователи разбираются в обстоятельствах гибели двухлетнего мальчика.

- 4 января родители оставили ребенка у бабушки и дедушки, а сами ушли в гости к друзьям, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах. - Когда взрослые отвлеклись, малыш обнаружил в одном из шкафом бабушкину «аптечку», в которой хранились различные лекарства. Он решил попробовать одну из таблеток. Но взрослым ничего не сказал. Вскоре ребенок пожаловался на то, что ему плохо - больно в районе груди.

Бабушка и дедушка вызвали скорую помощь. Ребенка, к тому времени уже потерявшего сознание, срочно госпитализировали. В течение следующих двух суток врачи боролись за его жизнь, но 6 января мальчик скончался.

В Следственном комитете сообщают, что проводится доследственная проверка. По предварительной версии, погибший мальчик проглотил таблетку от аритмии сердца.

- По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - заявили в СК.

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