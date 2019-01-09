Во Внуково в туалете обнаружили мертвого пассажира

В столичном аэропорте "Внуково" 9 январе в туалетной комнате обнаружили мертвого мужчину. Информацию об этом "Комсомольской правде" подтвердили в Управлении на транспорте МВД России.

- Тело мужчины обнаружили сегодня утром. На месте работают следователи. Причины и обстоятельства случившегося пока неизвестны, - сообщили в УТ МВД России.

Иностранный пассажир по имени Рафис летел из Нового Уренгоя в Уфу. У него была пересадка в Москве. И как раз во время нахождения в московском аэропорте произошло ЧП. Прибывшие на место медики не успели оказать 32-летнему мужчине помощь, он был без признаков жизни.

Следователи выясняют причины смерти иностранного пассажира. Среди различных версий рассматривается и самоубийство.