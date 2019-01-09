Что подорожало в Москве с 1 января 2019 года: Раскошелимся по полной на воду, свет и за билет

С 1 января по традиции в Москве подорожало многое. Теперь больше придется платить за «коммуналку», проезд по столице и в пригороде. При этом вырастут и некоторые штрафы. Мы узнали, какие расходы на жизнь у москвичей стали больше.

КВАРТПЛАТА

С 1 января в среднем на 1,7 процента подорожали жилищные и коммунальные услуги - содержание жилья, горячая и холодная вода, канализация, отопление, газ, электричество, социальный найм. Взнос за капитальный ремонт тоже вырос - с 17 рублей до 18 рублей 19 копеек (полный список тарифов - на kp.ru).

При этом в столице сохраняются все действующие льготы на оплату коммунальных услуг. Субсидию на квартплату вправе получить семьи, в которых больше 10 процентов домашнего дохода тратится на «коммуналку». Чтобы ее оформить, нужно обратиться в районный центр жилищных субсидий.

С 1 января в среднем на 1,7 процента подорожали жилищные и коммунальные услугиФото: Юлия ПЫХАЛОВА

МЕТРО И НАЗЕМКА

Со 2 января цена разовой поездки осталась прежней - 55 рублей. Билет на две поездки тоже не подорожал - 110 рублей, как и в прошлом году. Остальные билеты поднялись по-разному в зависимости от количества поездок и срока действия. Некоторые непопулярные у пассажиров билеты отменили. В целом в 2019 году тарифы на проезд в общественном транспорте Москвы выросли на 5,1%.

Теперь цены выглядят так:

- проезд по карте «Тройка» в метро и наземке - 38 руб. за поездку (раньше - 36 руб.);

- билет «Единый» на 60 поездок - 1900 руб. (раньше - 1765 руб.) Срок действия билета с момента покупки составит 45 дней, так как большинство пассажиров успевают использовать билет быстрее;

- проезд по тарифу «90 минут» на карте «Тройка» - 59 руб. (раньше - 56 руб.).

При этом безлимитные билеты подорожали не сильно:

- «Единый» на 30 суток - 2 170 руб. (раньше - 2 075 руб.);

- на 90 дней - 5 430 рублей (раньше - 5 190 руб.).

Льготный билет для учащегося - школьников, студентов, ординаторов и аспирантов на месяц:

- в метро - 395 руб. (раньше - 380 руб.);

- на наземку - 260 руб. (раньше - 250 руб.).

А отменили такие билеты:

- вместо билетов ТАТ на 60 поездок остается безлимитный ТАТ на 30 дней за 1140 руб.;

- вместо билетов «Единый» на 20 и 40 поездок и 7 суток остаются билет «Кошелек» карты «Тройка», а также «Единый» на 60 поездок.

ЭЛЕКТРИЧКИ

Проезд на пригородном поезде в одной зоне в пределах Москвы теперь стоит 36 рублей (раньше - 34 руб.). А поездка в одной зоне между столицей и Подмосковьем - 23 рубля (раньше - 22 руб.).

Для пассажиров продолжают действовать льготы, в том числе и бесплатный проезд с 1 августа этого года в электричках Москвы и Московской области. Среди таких жителей Москвы и Подмосковья, например, пенсионеры, у которых нет льгот; почетные доноры СССР, России и Москвы; один из родителей многодетной семьи; инвалиды и участники Великой Отечественной войны, боевых действий и другие инвалиды; горожане, сопровождающие инвалидов; труженики тыла (полный список - на kp.ru).

Проезд на пригородном поезде в одной зоне в пределах Москвы теперь стоит 36 рублейФото: Иван МАКЕЕВ

ШТРАФ ЗА НЕПРАВИЛЬНУЮ ПАРКОВКУ

С 9 января водителям придется тратить больше на штраф за неоплату парковки на улицах Москвы. Сумма выросла с 2,5 до 5 тысяч рублей. Такие изменения в столичный Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) подписал мэр Сергей Собянин.

Напомним, с 15 декабря 2018 года в центре столицы поднялись цены на парковку. Водители платят от 80 до 380 рублей в час. Кроме того, с 15 до 5 минут сократилось время оплаты парковки. Вдобавок на 237 центральных улицах отменили бесплатную парковку по воскресеньям.

ЭВАКУАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ НА ШТРАФСТОЯНКУ

На 4 процента подорожала в столице с 1 января и эвакуация автомобилей, нарушивших правила парковки, а также хранение машины на штрафстоянке. Вместо 3 тысяч рублей теперь придется выложить 3200 рублей за перемещение авто категории А и В с мощностью двигателя до 80 лошадиных сил. При этом сутки хранения железного коня обойдутся в 520 рублей (раньше - 500 руб.).

На 4 процента подорожала в столице с 1 января и эвакуация автомобилейФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А В ЭТО ВРЕМЯ

За поездку в автобусе в Подмосковье тоже заплатим больше

Новый год принес новые цены и пассажирам общественного транспорта в Московской области. Теперь за проезд платим так:

- при наличном расчете в автобусах - 53 руб. (раньше - 48 руб.);

- при оплате картой «Стрелка», а также банковской картой с приложением ЕТК (за проезд) - с 1-й по 10-ю поездку - 34,43 руб., с 11 по 20 поездку - 32,02 руб., с 21 по 30 - 29,61 руб., с 31 по 40 - 27,20 руб., с 41 по 50 - 24,79 руб., начиная с 51-й поездки - 22,38 руб. (подробнее - на сайте правительства Московской области).