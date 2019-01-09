Штраф за неоплату парковки в Москве вырос в два раза

С 9 января, то есть сегодня, для водителей вырос штраф за неоплату парковки на улицах Москвы. Сумма поднялась с 2,5 до 5 тысяч рублей. Накануне Нового года такие изменения в столичный Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) подписал мэр Сергей Собянин.

При этом оплачивать штраф нарушители обязаны в течение 60 дней с момента его вступления в законную силу.

Напомним, с 15 декабря 2018 года в центре столицы поднялись цены на парковку. Водители теперь платят от 80 до 380 рублей в час. Кроме того, с 15 до 5 минут сократилось время оплаты парковки. Вдобавок на 237 центральных улицах отменили бесплатную парковку по воскресеньям.

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