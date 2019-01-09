Собянин: «В новогодних гуляниях в Москве приняли участие 12,6 миллиона человек»

Новогодние праздничные площадки в Москве посетили 12,6 миллиона человек. Такие итоги прошедших зимних каникул подвели сегодня, 9 января, на заседании президиума правительства города.

«В новогодних праздниках приняли участие свыше 12,6 миллионов москвичей и гостей столицы, в том числе 10,6 миллионов человек посетили новогодние мероприятия на улицах и в парках Москвы, - сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы. - Более 1 миллиона детишек посетили новогодние елки. Более 1 миллиона москвичей и туристов побывали в городских учреждениях культуры».

Пожалуй, самыми посещаемыми в эти новогодние праздники стали 78 ярмарок фестиваля «Путешествие в Рождество», включая 15 окружных площадок и 25 парков. На них Новый год встретили 6,4 миллиона человек.

Вновь оказалась во власти пешеходов в первые дни 2019 года главная улица Москвы - Тверская. От Пушкинской площади до Манежной площади работали концертные и театральные сцены, бесплатные игровые и спортивные комплексы, ресторанные дворики и кафе с фаст-фудом.

В новогоднюю ночь во всех округах столицы можно было увидеть праздничный салют из 50 тысяч залпов. Москвичи и гости столицы побывали на более чем 400 крупных культурно-развлекательных мероприятиях, 1 700 концертах и спектаклях, 8 500 мастер-классах, 90 выставках, лекциях, творческих встречах и поучаствовали в 10 благотворительных проектах.

ДЛЯ ДЕТЕЙ ПРОВЕЛИ 250 НОВГОДНИХ ЕЛОК

На Кремлевскую елку в этом году пришли 30 тысяч детей. А в Гостином дворе прошла традиционная новогодняя «Елка мэра».

«Зрителями 28 представлений стали 53,2 тысяч человек, в том числе дети из многодетных и малообеспеченных семей, воспитанники детских домов, дети с ограниченными возможностями из интернатов, отличники в учебе, лауреаты городских олимпиад и конкурсов, победители спортивных соревнований, - говорится в сообщении пресс-службы мэра Москвы. - Ребята получили 30 тысяч новогодних подарков. Выездное представление «Елка мэра» и творческие мастер-классы прошли также в трех детских московских больницах. Маленьким пациентам вручили более 1,8 тысяч новогодних подарков. Во всех округах столицы состоялось 25 новогодних представлений «Елка префекта».

Во время зимних школьных каникул в Москве всего провели 250 новогодних елок. Более 1 миллиона детей смогли побывать на 2 тысячах представлений. Кроме того, 400 музеев, выставочных залов, домов культуры, библиотек и кинотеатров провели более 1 500 праздничных мероприятий. В праздники городские учреждения культуры приняли более 1 миллиона человек. Напомним, 82 московских музея и выставочных зала в зимние каникулы работали бесплатно.

РОЖДЕСТВО И КРЕЩЕНИЕ ВО ВСЕХ ХРАМАХ

В рождественских богослужениях в 493 храмах и 15 монастырях Москвы участвовали порядка 1 миллиона православных верующих. Рождественские гуляния прошли в 24 парках культуры и отдыха.

На следующей неделе в столице пройдут традиционные крещенские купания - с 18.00 18 января до 18.00 19 января на 60 площадках. Около купелей поставят настилы с противоскользящими покрытиями, раздевалками, пунктами обогрева и передвижными туалетами. На всех площадках подключат освещение. А рядом с ними откроют парковки, а также закрепят бригады для своевременной уборки. Сотрудники спасательных служб проведут обследование дна водоемов в местах подготовки прорубей. Во время крещенских купаний они будут постоянно дежурить около купелей.

«Дополнительные наряды ГИБДД займутся регулированием дорожного движения на подъездах к местам крещенских купаний, - сообщает пресс-служба мэра Москвы. - Столичная полиция обеспечит правопорядок на территориях храмов и в местах проведения купаний - с дополнительным патрулированием водоемов в целях пресечения несанкционированного и небезопасного погружения в прорубь. Также будет организовано медицинское обеспечение каждого объекта с дежурством бригад «скорой помощи». Откроются пункты горячего питания и временной торговли. Ожидается, что участие в крещенских купаниях примут свыше 180 тысяч человек».