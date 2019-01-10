Современные художники напишут 120 картин о Москве

Арт-группа «Сезон» планирует реализовать крупный творческий проект о российской столице. В этом году из-под кисти современных живописцев появится серия художественных новелл, посвященных современной Москве и ее архитектурным стилям. Все картины разделят на четыре направления по временам года: «Зима», «Весна», «Лето» и «Осень». Каждое будет включать в себя по тридцать картин. На них появятся знаковые современные и исторические здания в необычных ракурсах - «Быстротечное время», «Москва сквозь окна», «Москва-океан», «Угол зрения», «Отражения» и др.

- Проект «В городе М» задуман как ода любимому городу. Мы хотим показать наше личное восприятие Москвы, ее знаковых архитектурных объектов - исторических и современных зданий в разные сезоны. Ведь именно в нашей полосе так ярко происходит смена времен года, полностью меняя обличие города. Миссия нашей арт-группы - в продолжении, современном переосмыслении и развитии традиций московской школы реалистической живописи, - говорит Алла Полковниченко, руководитель арт-группы «Сезон».

Алла Полковниченко

Вдохновение участники арт-группы черпают из работ своих известных предшественников-живописцев: В.Д. Поленова, В.М. Васнецова, А.К. Саврасова, В.И. Сурикова, Б.М. Кустодиева, К.А. Коровина. Все картины в рамках проекта будут выполнены в технике масляной живописи.

Партнером творческого начинания выступила компания «Галс-Девелопмент». Именно поэтому на некоторых полотнах появятся и крупные проекты компании, заслуживающие такой чести. Среди них: «Театральный Дом», Wine House, «Сады Пекина» и «Центральный Детский Магазин на Лубянке».

Полина Шевелкина

- Мы находимся в постоянном поиске новых форматов и граней, каждый наш проект имеет свою философию искусства. Созидательное внимание к городу, неравнодушное отношение к его истории, культуре и судьбе определяет ценностное, смысловое содержание проекта «В городе М» и роднит его с нашим кредо – «интеллигентный девелопмент», - поясняет Ирина Бурдельная, советник президента по внешним коммуникациям «Галс-Девелопмент».

Полотна, созданные в рамках проекта, будут опубликованы в официальных аккаунтах компании в Instagram и Facebook, а также на официальном сайте арт-группы «Сезон». Картины, которые наберут наибольшее число лайков, получат награды от компании. А сам проект «В городе М» завершится масштабной экспозицией осенью 2019 года.

Ирина Воробьева

СПРАВКА «КП»

Арт-группа «Сезон» была создана в 2016 году. Это объединение художников, выпускников и студентов Московского Государственного Художественного Института им. В. И. Сурикова, работающих в рамках реалистического направления изобразительного искусства.

ПАО «Галс-Девелопмент» – входит в ТОП-5 крупнейших застройщиков Москвы. Предоставляет весь комплекс услуг: от создания концепции и строительства до управления объектами недвижимости. Общий объем выполненных проектов - 1,6 млн. квадратных метров. Площадь строящихся комплексов - 800 тысяч квадратных метров.