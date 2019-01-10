Реконструкция Московского дворца молодежи в Хамовниках: Смотровая площадка на крыше, скульптуры и прогулочный маршрут в парк Горького

В начале 2020 года в центре столицы начнется реконструкция Московского дворца молодежи (МДМ). Построенное в 1982 - 1988 годах здание считается образцом позднего советского модернизма. Сейчас театр МДМ на 1850 мест является самой большой и современной театральной площадкой Москвы. На сцене дворца поставили известные бродвейские мюзиклы, среди которых «MAMMA MIA!», «Звуки музыки», «CHICAGO», «ZORRO», «Призрак Оперы», «Привидение».

Теперь здание хотят превратить в новое общественное культурное место. Здесь зрители увидят не только театральные постановки, но и художественные выставки, скульптуры, фотографии, кинопремьеры, медиаискусство. Для этого используют и обновленные залы дворца, и соседний парк усадьбы Трубецких, и даже крышу МДМ. Проект сейчас разрабатывают в московском архитектурном бюро Wall.

Проект уже разрабатывается столичным архитектурным бюро

- Реконструкция самого здания займет приблизительно два года, - сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. - Архитекторы предлагают в первую очередь открыть здание городу и наполнить первые этажи новыми функциями. А кровля станет новой видовой площадкой в городе. При этом общий вид здания останется прежним. После реконструкции МДМ станет главным общественным пространством Хамовников. Как ранее отмечал мэр Сергей Собянин, город планирует комплексно развивать каждый район.

По словам партнера архбюро Рубена Аракеляна, обновленный дворец молодежи станет частью прогулочного маршрута из парка Горького. В здании сделают перепланировку и ремонт внутренних залов, холлов и коридоров. С фасадов уберут лишнюю рекламу. Кроме того, снесут и ненужные пристройки около МДМ. На площади перед зданием планируют выставлять арт-инсталляции. А с задней стороны здания появится многоуровневый культурный центр.