Собянин: «Последствия аварии в Тушинском тоннеле планируется устранить к утру пятницы»

Для устранения последствий протечки в Канале имени Москвы, произошедшей сегодня, в четверг, 10 января, утром, задействованы все аварийные службы столицы. Власти города намерены в кратчайшие сроки восстановить движение по Тушинскому тоннелю. Об этом сегодня, 10 января, сообщил журналистам мэр Москвы Сергей Собянин.

- К сожалению, стенка Канала имени Москвы дала протечку, достаточно много воды и грязи вытекло в Тушинский тоннель, пришлось остановить движение, авария достаточно серьезная, - заявил Сергей Собянин.

По его словам, сейчас на месте ЧП проводится аварийный сброс воды из канала в соответствующем шлюзе. После этого укрепят стену тоннеля и проведут зачистку Тушинского автомобильного тоннеля от воды и грязи. Затем на участке вновь запустят движение машин.

- Надеюсь, до завтрашнего утра все работы будут завершены, - отметил мэр. - Объем работ большой, авария серьезная. Все аварийные службы на месте работают, помогают устранить последствия аварийной ситуации, чтобы как можно быстрее восстановить движение.

«Пострадавших во время аварии не было», - сказал Собянин.

Пока в районе аварии временно изменены маршруты автобусов № 904 и № 904к и троллейбуса № 70 по Волоколамскому шоссе. Такую информацию сообщили в Мосгортрансе. Одновременно в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы в режиме реального времени перенастраивают работу светофоров в районе Тушинского тоннеля. Специалисты с помощью ручного управления увеличивают фазы для загруженных направлений на северо-западе Москвы. Несколько экипажей дорожного патруля ЦОДД помогают ГИБДД регулировать движение в районе Тушинского тоннеля.

Напомним, сейчас перекрыт съезд с внутренней стороны МКАДа на Трикотажный проезд. Движение по внутренней стороне МКАДа перед Волоколамским шоссе сильно затруднено.

В ЦОДД также рекомендуют водителям сегодня по возможности избегать поездок в район Волоколамского шоссе.