В Подмосковье бешеная собака покусала мужчину

В ветклинике «10 жизней» в Жуковском разыскивают хозяев собаки, у которой врачи обнаружили бешенство. Ее нашли 8 января на обочине дороги в посёлке Ильинском. Пёс, похожий на овчарку (а на самом деле беспородный), был не в себе. И почти не мог передвигаться.

"Мимо шла женщина и решила помочь, - рассказали «КП» в ветеринарной клинике. - Да только самой собаку не дотащить. Начала «голосовать». И один мужчина остановился. Где-то по дороге (а, скорее всего, уже возле больницы) псина тяпнула своего спасителя за руку. Тот вытер кровь и не придал этому значения".

В клинике животное покормили. Начали обследовать (собака, скорее всего, накануне угодила под машину). И сделали экспертизу, которая показала, что у пса бешенство. Незадолго до этого он умер.

В тот же день сотрудники больницы объявили тревогу в социальных сетях: начали искать того самого мужчину. И нашли. Сейчас ему оказывают необходимую помощь.

"Однако нужно найти и хозяев больного пса, - говорят в клинике. - Потому что он мог с ними контактировать. Хозяева быть должны, потому как собака была в ошейнике. Вообще неизвестно, сколько она так бродила в одиночестве. В Раменском районе очень много лис. И многие из них заражены бешенством".

Если вы обладаете какой-либо информацией по поводу умершего пса и его хозяев, просьба позвонить по телефону 8 (498) 482-59-58. Это рабочий номер ветеринарной клиники «10 жизней».

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