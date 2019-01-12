Погода в Москве 14 - 20 января: Крещенских морозов не будет

На Старый Новый год в Москве лёгкий морозец: в ночь на воскресенье, 13 января, -6…-8 градусов, днём -3…-5, будет сыпать небольшой снег.

На следующей неделе дневная температура повысится до ноля, будет серо, промозгло и каждый день снег, обещают синоптики Гидрометцентра России в своём прогнозе погоды в Москве на 14 - 20 января. Потепление и погоду в стиле “еврозимы” принесёт атлантический циклон. Хотя, по идее, как раз на этой неделе должны бы трещать Крещенские морозы.

В понедельник и вторник, 14 и 15 января, по ночам -2…-7, днём 0…-5 градусов. Облачно. В понедельник метель, во вторник умеренный снегопад.

В среду, 16 января, пасмурно и снежно. Под утро подморозит до -5...-10 градусов, днем -1...-6.

В четверг и в пятницу, 17 и 18 января, ночью мороз ослабеет до -1...-6 градусов, днем оттепель до +1. Небо затянуто облаками, пройдёт снег.

В субботу и воскресенье, 19 и 20 января, немного похолодает. По ночам -5...-10 градусов, днем -2...-7. По-прежнему пасмурно и со снегом.