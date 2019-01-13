Собянин сравнил «Путешествие в Рождество» в Москве с ЧМ по футболу

Фестиваль «Путешествие в Рождество» в Москве по масштабам празднования и количеству туристов сопоставим с проведением чемпионата мира по футболу. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сказал мэр города Сергей Собянин.

- За месяц чемпионата мира в столице побывали 4,5 млн человек. Здесь практически за неделю приехало около 5 млн, - сказал градоначальник.

Мэр столицы отметил, что, несмотря на большой поток туристов, все службы города работали слаженно и четко. Было задействовано почти 200 тысяч человек, в их числе работники метрополитена, наземного городского транспорта, таксисты, сотрудники коммунальных служб и правоохранительных органов. В целом ситуация в городе была под контролем.

Сергей Собянин также рассказал, что в этом году фестиваль «Путешествие в Рождество» вышел за пределы центра. Новые праздничные площадки в спальных районах столицы были даже более популярны, чем основные. Посещаемость площадки в Новокосино, например, была сопоставима с той, что находится на Тверской площади.

Новогодний фестиваль "Путешествие в Рождество" проходил в Москве с 14 декабря по 13 января. Все дни москвичи и гости столицы могли побывать на 78 праздничных площадках, посмотреть уличные спектакли, поучаствовать в мастер-классах и спортивных играх, а также попробовать сладости разных стран мира. В последний день фестиваля среди гостей провели розыгрыш поездки в Ригу.