Во Внуково из-за индикатора «незакрытых дверей» вернулся самолет

В столичный аэропорт «Внуково» 11 января вернулся самолет рейсом Москва-Белгород. Лайнер взлетел в 10.25. В салоне было около 50 пассажиров, который приобрели билеты у компаний «РусЛайн» и «Ютэйр».

Однако пилот принял решение вернуться во «Внуково» из-за сработавшего индикатора «незакрытые двери». Диспетчеры подготовили взлетно-посадочную полосу, на всякий случай, приехали пожарные машины и «скорая помощь».

Но, как сообщили «Комсомольской правде» в справочной аэропорта, борт благополучно сел в 11.10.

- Самолет вернулся из-за подозрения на незакрытую дверь, сработал индикатор, - рассказала «Комсомольской правде» Мария Шаравина, руководитель пресс-службы аэропорта «Внуково».

В настоящее время борт осматривают. Есть предположение, что произошел сбой в компьютерной технике, а фактически дверь была закрыта. Тогда электронную проблему устранят и пассажиров отправят в Белгород этим же самолетом. Но, если подтвердится, что была техническая неисправность, а именно проблема с дверью, то борт заменят. В ближайшее время будет принято решение.

- В табло появился рейс на Белгород в 14.00, там другой самолет значится, видимо, замена борта. И выполняет его только компания «РусЛайн», - сказали в справочной аэропорта.