Мобильные тусовщики определили самые популярные места новогодней Москвы

В период новогодних каникул нагрузка на сети мобильных операторов выросла в несколько раз, так по информации Tele2 с 30 декабря по 8 января клиенты оператора в Московском регионе скачали 11 Пб интернет-трафика. При этом с 18 часов 31 декабря до 7 утра 1 января потребление дата-услуг у московских клиентов составило 670 Тб, а на первый час нового года пришлось почти 10% от этого объема. Используя аналитику «больших данных», Tele2 оценила потребление интернет-трафика и составила рейтинг самых популярных мест новогодней Москвы.

На первом месте оказался каток на ВДНХ, который в прошлогоднем рейтинге занимал только третье место. Здесь в новогодние праздники потребление интернет-трафика увеличилось в 12 раз, а число голосовых вызовов – в 15 раз по сравнению с обычным днем. Лидерство зимнего городка в рейтинге обусловлено в том числе и тем, что клиенты Tele2 могут воспользоваться 20%-й скидкой при покупке билетов.

Второе место списка заняли лидеры прошлого года – Охотный ряд и Манежная площадь, где объем передачи данных абонентами оператора вырос в 7 раз по сравнению со среднедневным показателем. Тройку самых популярных мест столицы замыкает Красная площадь, которая потеряла одну позицию в рейтинге по сравнению с прошлым годом: здесь интернет-трафик увеличился в 5 раз.

Четвертое место, как и в прошлом году, заняла Тверская улица от Охотного ряда до Пушкинской площади. В этой зоне трафик увеличился в 4,3 раза. Популярность маршрута обусловлена изменением движения транспорта в новогодние праздники: Тверская улица в этом году снова стала пешеходной. На пятом месте – улица Арбат, где рост трафика составил 2,5 раза. Шестое место в рейтинге досталось району Китай-города, а вот Парк Горького, где потребление дата-услуг увеличилось в 2,7 раза, в этом году занял 7-е место.

Примечательно, что некоторые участники прошлогоднего рейтинга выбыли из списка. Среди таких объектов парк «Зарядье» и участок в районе улиц Моховой, Большой Никитской и Большого Кисловского переулка.

Алексей Крушинин, технический директор «Tele2 Москва»:

«Ежегодно наша сеть проходит проверку новогодними праздниками. В этом году мы заблаговременно провели все необходимые работы, чтобы москвичи и гости столицы получили качественный, стабильный сервис и смогли поздравить своих родных и близких. Вместе с абонентской базой растет и потребление дата-услуг: в эти новогодние каникулы наши клиенты скачали вдвое больше интернет-трафика, чем в прошлом году. Сеть Tele2 отлично справилась с дополнительными нагрузками, и каждое поздравление было успешно доставлено адресату».