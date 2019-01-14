На столичных дорогах добавят мини-указателей
До конца этого года в столице станет больше дорожных знаков уменьшенного размера. Их поставят еще на 37 улицах (см. список ниже). Среди них, например, Композиторская улица, Арбат, Спасопесковская площадь и Денежный переулок.
Напомним, такие мини-указатели впервые появились в Москве в феврале 2017 года на Большой Никитской и Малой Никитской улицах, в Брюсове, Гранатном и Скарятинском переулках.
Для эксперимента стандартные знаки высотой 700 миллиметров и шириной 700 миллиметров срезали до размеров 400 на 400 или 500 на 500 миллиметров. Этот эксперимент одобрили в Государственной комиссии по безопасности дорожного движения и рекомендовали для других российских городов.
- Мы меняем дорожные знаки на более миниатюрные для того, чтобы улучшить внешний облик улиц, - рассказал сайту мэра Москвы mos.ru руководитель столичного Центра организации дорожного движения Вадим Юрьев. - Такие знаки не закрывают архитектуру города и не доставляют неудобств пешеходам и водителям. Мини-указатели также позволяют расширить пешеходное пространство благодаря совмещению двух знаков на одной табличке. Например, мы ставим совмещенные знаки «Парковка» и «Инвалид». При этом указатели уменьшенного размера хорошо видны всем участникам дорожного движения. Они более удобны и экономичны в эксплуатации.
Мини-указатели уже стоят на 120 улицах. Например, на Малой Пироговской, Трубецкой, улице Льва Толстого, в 1-м Добрынинском и Газетном переулках, на Кузнецком Мосту и Петровских Линиях. Больше всего таких «малышей» - на Неглинной (320 штук) и Мясницкой (280 штук) улицах.
Как сообщают в мэрии Москвы, список адресов, где появятся мини-указатели, будет расширяться в течение года. А стандартные знаки после демонтажа не выкидывают на свалку. Их переносят на широкие улицы и крупные магистрали, на которых маленькие знаки для водителей были бы неудобными.
КОНКРЕТНО
На этих улицах в 2019 году знаки для водителей станут меньше:
- улица Арбат
- Арбатский переулок
- Большой и Малый Афанасьевский переулок
- Большой и Малый Власьевский переулок
- Гагаринский переулок
- Глазовский переулок
- Денежный переулок
- Малый Каковинский переулок
- Калошин переулок
- переулок Каменная Слобода
- Карманицкий переулок
- Композиторская улица
- Кривоарбатский переулок
- Кропоткинский переулок (от Большого Левшинского переулка до улицы Пречистенки)
- Большой и Малый Левшинский переулок
- Большой и Малый Могильцевский переулок
- Нащокинский переулок
- Большой, Средний и Малый Николопесковские переулки
- Плотников переулок
- Пречистенский переулок
- Серебряный переулок
- переулок Сивцев Вражек
- Спасопесковская площадь
- Спасопесковский переулок
- Староконюшенный переулок
- Троилинский переулок
- Трубниковский переулок
- Филипповский переулок
- Хрущевский переулок
- Чертольский переулок
- Чистый переулок.