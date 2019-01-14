На столичных дорогах добавят мини-указателей

До конца этого года в столице станет больше дорожных знаков уменьшенного размера. Их поставят еще на 37 улицах (см. список ниже). Среди них, например, Композиторская улица, Арбат, Спасопесковская площадь и Денежный переулок.

Напомним, такие мини-указатели впервые появились в Москве в феврале 2017 года на Большой Никитской и Малой Никитской улицах, в Брюсове, Гранатном и Скарятинском переулках.

Для эксперимента стандартные знаки высотой 700 миллиметров и шириной 700 миллиметров срезали до размеров 400 на 400 или 500 на 500 миллиметров. Этот эксперимент одобрили в Государственной комиссии по безопасности дорожного движения и рекомендовали для других российских городов.

- Мы меняем дорожные знаки на более миниатюрные для того, чтобы улучшить внешний облик улиц, - рассказал сайту мэра Москвы mos.ru руководитель столичного Центра организации дорожного движения Вадим Юрьев. - Такие знаки не закрывают архитектуру города и не доставляют неудобств пешеходам и водителям. Мини-указатели также позволяют расширить пешеходное пространство благодаря совмещению двух знаков на одной табличке. Например, мы ставим совмещенные знаки «Парковка» и «Инвалид». При этом указатели уменьшенного размера хорошо видны всем участникам дорожного движения. Они более удобны и экономичны в эксплуатации.

Мини-указатели уже стоят на 120 улицах. Например, на Малой Пироговской, Трубецкой, улице Льва Толстого, в 1-м Добрынинском и Газетном переулках, на Кузнецком Мосту и Петровских Линиях. Больше всего таких «малышей» - на Неглинной (320 штук) и Мясницкой (280 штук) улицах.

Как сообщают в мэрии Москвы, список адресов, где появятся мини-указатели, будет расширяться в течение года. А стандартные знаки после демонтажа не выкидывают на свалку. Их переносят на широкие улицы и крупные магистрали, на которых маленькие знаки для водителей были бы неудобными.

КОНКРЕТНО

На этих улицах в 2019 году знаки для водителей станут меньше:

- улица Арбат

- Арбатский переулок

- Большой и Малый Афанасьевский переулок

- Большой и Малый Власьевский переулок

- Гагаринский переулок

- Глазовский переулок

- Денежный переулок

- Малый Каковинский переулок

- Калошин переулок

- переулок Каменная Слобода

- Карманицкий переулок

- Композиторская улица

- Кривоарбатский переулок

- Кропоткинский переулок (от Большого Левшинского переулка до улицы Пречистенки)

- Большой и Малый Левшинский переулок

- Большой и Малый Могильцевский переулок

- Нащокинский переулок

- Большой, Средний и Малый Николопесковские переулки

- Плотников переулок

- Пречистенский переулок

- Серебряный переулок

- переулок Сивцев Вражек

- Спасопесковская площадь

- Спасопесковский переулок

- Староконюшенный переулок

- Троилинский переулок

- Трубниковский переулок

- Филипповский переулок

- Хрущевский переулок

- Чертольский переулок

- Чистый переулок.