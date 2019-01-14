Житель Белоруссии, спасаясь от обморожения, ночью пробрался в московский храм

В ночь на субботу, 12 января, в храме Преподобного Сергия Радонежского в Солнцево сработала сигнализация. Оказалось, что внутрь проник мужчина, который в эту морозную ночь решил переночевать в церкви. Для этого он разбил окно. Задержать его удалось сотрудникам охраны, которые позже позвонили в полицию.

Нарушителем покоя оказался 45-летний гражданин Белоруссии. Мужчина рассказал слезную историю о том, что работал на одной из столичных строек и из-за ссоры с коллегами остался без крыши над головой. Погреться строитель решил в храме.

- По данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщили «КП» в столичном главке.

Тем времен служащие храма просят не наказывать мужчину строго.

- У нас ничего не пропало. Конечно нельзя разбивать стекла в храме, но мы верим, что сделал он это только чтобы спастись от обморожения. Мы будет просить, чтобы его отпустили. И проследим за его дальнейшей семьей, - рассказал «КП» отец Александр Волков.